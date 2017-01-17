Чехию заполонили фальшивые румынские паспорта

За прошлый год полицейские задержали на 500% больше граждан с фальшивыми румынскими паспортами, чем в позапрошлом году.

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Полиция для иностранцев в Чехии во время проверок все чаще задерживает граждан с фальшивыми румынскими паспортами. По статистике, за прошлый год их стало на целых 500% больше, чем в 2015 году. По мнению криминалистов, за проблемой может стоять организованная преступность.

Фальшивые румынские паспорта чаще всего используют граждане Украины и Молдавии, которые приезжают в Чехию работать. Паспорта Румынии особенно популярны среди мошенников, потому что на них нет сложных защитных элементов. Украинским и молдавским рабочим они помогают найти в Чехию работу через кадровые агентства.

Если в 2015 году фальшивых румынских документов в Чехии конфисковали около 100, то в прошлом году – уже 473. Общее количество фальшивых документов в 2016 году упало. В 2015 году полицейские обнаружили 2342 поддельных документа. Из них 887 поддельных «стравенок», т.е. чеков на питание. В 2016 году полиция конфисковала 1420 поддельных документов. Из них 139 – в аэропорту, 1281 – в центральной части страны.

Кроме румынских паспортов, полицейские изымали фальшивые документы чешского производства. Чаще всего это были виды на жительство и справки о судимости из Узбекистана. В большинстве случаев с поддельными документами задерживали украинцев.

Источник: Aktualne.cz