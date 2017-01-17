Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n -3 °C
Чешские вузы хотят привлечь еще больше иностранных студентов

Чешские вузы хотят привлечь еще больше иностранных студентов

artyommm 44 0
В первую очередь чешские вузы ждут студентов из славянских стран, которые быстро овладевают чешским языком для последующего обучения, и англоговорящих студентов.
Чешские вузы хотят привлечь еще больше иностранных студентов

Университет Палацкого в чешском Оломоуце запустил рекламную кампанию в Польше, чтобы привлекать больше иностранных студентов. Студенты из других стран нужны и остальным чешским университетам, чтобы удержать качество образования и решить проблемы с низким количеством абитуриентов из-за демографических проблем. 

Вузы Чехии в первую очередь заинтересованы в студентах из славянских стран, которые могут учиться на чешском языке, и в англоязычных учащихся, которые хорошо платят за обучение.

Университет Палацкого уже запустил рекламную кампанию в соцсетях. Позже на юге Польши появится реклама на билбордах: в этом регионе нет ни одного известного вуза, а польские студенты могут без проблем овладеть чешским языком на курсах, чтобы потом получить высшее образование. 

Три года назад в Оломоуце учились 4,1% иностранцев от общего количества студентов в регионе. К настоящему времени их доля выросла до 6-7% – это сотни студентов. Всего в 2015 году в Чехии учились 42 тысячи иностранцев. Большое количество иностранных студентов выбирает Масариков университет в Брно – благодаря близости к Словакии.

Южноморавский центр международной мобильности совместно с Южноморавским краем создал сеть в иностранных вузах, преимущественно в Восточной Европе, России и Украине, где учит студентов чешскому языку. Позже лучшим студентам предлагают стипендии при поступлении в магистратуру в чешский вуз. 

Больше всего иностранных студентов едет учиться в Чехию из Словакии. Второе место по численности занимают студенты из России. Образование на чешском языке бесплатное. За обучение платят только те, кто учится на английском или другом иностранном языке. Таких студентов в стране минимум: чаще всего они получают медицинскую или естественнонаучную специализацию.

По словам председателя Совета высших школ Якуба Фишера, количество студентов, которые учатся на иностранном языке, растет в Высшей школе экономики в Праге: «Для нас это экономически очень интересно. Они платят больше. К тому же большое количество иностранных студентов – знак качества».

Пражские вузы уже запустили кампанию Study in Prague, которая должна привлечь молодых иностранцев учиться в столицу Чехии.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
студенты иностранцы университеты Карлов университет Прага
Читайте
по теме 
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
16.01.2017 15:49 Культура
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
415 0
Докторантам в Чехии повысят стипендию
11.01.2017 14:31 Общество
Докторантам в Чехии повысят стипендию
709 0
Экзамен по математике станет обязательным в Чехии
20.12.2016 14:23 Общество
Экзамен по математике станет обязательным в Чехии
1179 0
9 чешских компаний, которые дают хороший шанс студентам и выпускникам
17.11.2016 06:43 Карьера
9 чешских компаний, которые дают хороший шанс студентам и выпускникам
2002 0
Последние новости:
17
января
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
17.01.2017 19:35 Общество
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
1 0
Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе
17.01.2017 14:58 Экономика
Мобильный интернет в Чехии один из самых дорогих в Евросоюзе
315 0
Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров
17.01.2017 14:14 Экономика
Сделка года: чешский миллиардер покупает 11 торговых центров
613 0
Чехию заполонили фальшивые румынские паспорта
17.01.2017 13:12 Общество
Чехию заполонили фальшивые румынские паспорта
683 0
Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет
17.01.2017 10:23 Общество
Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет
707 0
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
17.01.2017 09:44 Культура
Чехия вошла в ТОП-10 стран мира для любителей чтения
360 0
В Праге пропала опасная душевно больная женщина
17.01.2017 09:08 Экономика
В Праге пропала опасная душевно больная женщина
955 0
Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров
17.01.2017 09:08 Экономика
Рост зарплат в Чехии: торговые сети начали бороться за кассиров
638 0
16
января
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
16.01.2017 19:00 Культура
Британцы безвозмездно спасают наследие Чехии
535 0
Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
16.01.2017 17:35 Общество
Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
1653 0



Мобильная версия