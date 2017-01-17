Чешские вузы хотят привлечь еще больше иностранных студентов

В первую очередь чешские вузы ждут студентов из славянских стран, которые быстро овладевают чешским языком для последующего обучения, и англоговорящих студентов.

Университет Палацкого в чешском Оломоуце запустил рекламную кампанию в Польше, чтобы привлекать больше иностранных студентов. Студенты из других стран нужны и остальным чешским университетам, чтобы удержать качество образования и решить проблемы с низким количеством абитуриентов из-за демографических проблем.

Вузы Чехии в первую очередь заинтересованы в студентах из славянских стран, которые могут учиться на чешском языке, и в англоязычных учащихся, которые хорошо платят за обучение.

Университет Палацкого уже запустил рекламную кампанию в соцсетях. Позже на юге Польши появится реклама на билбордах: в этом регионе нет ни одного известного вуза, а польские студенты могут без проблем овладеть чешским языком на курсах, чтобы потом получить высшее образование.

Три года назад в Оломоуце учились 4,1% иностранцев от общего количества студентов в регионе. К настоящему времени их доля выросла до 6-7% – это сотни студентов. Всего в 2015 году в Чехии учились 42 тысячи иностранцев. Большое количество иностранных студентов выбирает Масариков университет в Брно – благодаря близости к Словакии.

Южноморавский центр международной мобильности совместно с Южноморавским краем создал сеть в иностранных вузах, преимущественно в Восточной Европе, России и Украине, где учит студентов чешскому языку. Позже лучшим студентам предлагают стипендии при поступлении в магистратуру в чешский вуз.

Больше всего иностранных студентов едет учиться в Чехию из Словакии. Второе место по численности занимают студенты из России. Образование на чешском языке бесплатное. За обучение платят только те, кто учится на английском или другом иностранном языке. Таких студентов в стране минимум: чаще всего они получают медицинскую или естественнонаучную специализацию.

По словам председателя Совета высших школ Якуба Фишера, количество студентов, которые учатся на иностранном языке, растет в Высшей школе экономики в Праге: «Для нас это экономически очень интересно. Они платят больше. К тому же большое количество иностранных студентов – знак качества».

Пражские вузы уже запустили кампанию Study in Prague, которая должна привлечь молодых иностранцев учиться в столицу Чехии.

Источник: ihned.cz