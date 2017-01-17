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Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен

Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен

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Ветеринары говорят о том, что половина диких свиней в Шумавских горах показывает превышение допустимого уровня радиоактивности.
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен

Почти половина кабанов с Шумавы по-прежнему показывает превышающий лимиты уровень радиоактивности. Эти дикие животные питаются подземными грибами элафомицес (олений трюфель), которые накапливают радиацию из почвы. 

Радиация на Шумаве появилась после аварии в Чернобыле. В апреле 1986 года, по данным ученых, радиоактивное облако прошло над Европой. Подобная проблема с кабанами наблюдается с немецкой стороны Шумавы. Ветеринары забирают тела животных и ликвидируют их.

Человеку найти олений трюфель сложно, а вот дикие свиньи легко отыскивают их в земле. Именно из-за этого гриба животные получают огромную долю радиации, обычно – осенью и зимой, когда они вынуждены искать пищу преимущественно в почве.

«Показатели в течение года существенно изменяются – все зависит от того, как мигрируют кабаны. На протяжении многих лет превышение уровня радионуклидов на 40-50% является стабильным. Цезий имеет полупериод распада 30 лет; таким образом, мы почти на полпути к распаду этой радиоактивной дозы», – объясняет заведующий отделением безопасности продуктов Государственного ветеринарного управления Йиржи Драпал.

Радиоактивные продукты могут вызывать у человека рак. Риск, по словам специалистов, появляется только тогда, когда кто-то съедает около 40 кг зараженного мяса за год. Количество радиоактивных веществ в мясе можно снизить с помощью разных способов его приготовления. Например, варка в кастрюле-скороварке снижает радиоактивность наполовину, маринование – на 70%.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
животные экология Чехия
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