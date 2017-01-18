В Таиланде арестовали чеха, распространявшего ВИЧ

Ровно год назад мы писали о том, что чешская полиция объявила в розыск гражданина Чехии Зденека Пфайфера, которого подозревают в распространении ВИЧ. Спустя месяцы розысков его задержали в Таиланде.

Фото: Полиция ЧР

Тайская полиция задержала на острове Пхукет Зденека Пфайфера, гражданина Чехии, обвиняемого в распространении ВИЧ и других преступлениях. Чехия объявила мужчину в розыск в начале прошлого года.

49-летнего Зденека Пфайфера начали разыскивать в Таиланде после предупреждения Интерпола. Пресс-атташе тайской полиции сообщил, что чех находился в Таиланде по туристической визе, срок которой истек в 2015 году. Сегодня, 18 января, ему предъявят обвинение в превышении разрешенного срока пребывания по визе, после чего его депортируют.

По информации чешской полиции Пфайфер узнал, что у него ВИЧ в сентябре 2013 года. За это время у него было много половых контактов с мужчинами (как минимум – с 23). Никого из них он не предупредил, что является переносчиком вируса.

Источник: tyden.cz