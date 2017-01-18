Чешская почта повысила цены на отправление посылок

С января 2017 года отправить посылку через Чешскую почту будет дороже, чем раньше. Больше всего выросли цены на отправление посылок за границу.

С января 2017 года Чешская почта повысила цены на отправку заказных и ценных посылок внутри страны на 10 крон. На отправление обычных и ценных посылок за границу цены выросли на 20 крон. Об этом сегодня сообщило Чешское телекомуникационное управление.

Также Чешская почта повысила стоимость отправления ценных посылок весом более 10 кг и посылок с доставкой лично в руки. По словам пресс-секретаря почты Матиаша Витика, поднять цены на услуги пришлось из-за роста расходов.

Например, послать заказную посылку весом 1 кг в рамках ЧР теперь будет стоить 79 крон вместо 69 крон, как это было в конце прошлого года. Отправление ценной посылки весом до 2 кг обойдется в 110 крон вместо 100 крон.

Также на 1-3 кроны повысились цены на отправку внутригосударственных обычных, заказных и ценных писем для пользователей почтовых услуг с Картой клиента Чешской почты. Выросли цены и на некоторые другие услуги.

Стоимость всех услуг можно посмотреть на сайте Чешской почты.

Источник: Novinky.cz