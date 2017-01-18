И снова морозы: в Чехии похолодает до -17°C

Чешские метеорологи рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие дни.

На ближайшие дни жителям Чехии придется смириться с сильными морозами. Сегодня вечером и ночью столбик термометра опустится до -12°C, на отдельных участках ожидается и -17°C. Холоднее всего будет в Богемии, в крае Высочина и на востоке Злинского края. Низкая температура продержится на всей территории республики до конца этой недели.

Метеорологи напоминают, что во время сильных морозов необходимо ограничить пребывание на улице маленьких детей, больных и пожилых людей. От переохлаждения спасают несколько слоев теплой одежды, подвижность, теплые напитки и еда. Не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он расширяет сосуды, из-за чего организм быстрее теряет запасы тепла, даже если человек чувствует себя комфортно.

Источник: ceskenoviny.cz