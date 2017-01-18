В Чехии открыли новый способ лечения рака груди

Чешские ученые создали революционный препарат, заставляющий раковые клетки в буквальном смысле совершать самоубийство.

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В Чехии начали тестировать новый препарат для лечения рака груди. Это революционное лекарство, которое способно заставить раковые клетки уничтожить самих себя. Препарат, работа над которым шла четыре года, мог бы помочь пациенткам с самой агрессивной формой рака.

Лекарство запускает в организме программу апоптоза, т.е. регулируемого процесса программируемой клеточной гибели.

«Эта программа приводит к активации протеинов и целому каскаду последующих действий. В результате раковая клетка в буквальном смысле совершает самоубийство», – описывает процесс научный сотрудник Катержина Роглеова, которая работала над тестированием препарата.

Новое лекарство создали на основе медикаментов, которые уже сегодня используют при лечении рака груди. Но, в отличие от них, оно действует в другом месте клетки и функционирует по-другому. Препарат проникает в митохондрии, т.е. мельчайшие частицы клетки, и вызывает через них стресс. В результате клетка умирает изнутри.

Важно, что при лечении не затрагиваются здоровые клетки, так как препарат воздействует только на раковые клетки. Постепенно они вымирают, и опухоль уменьшается, пока не исчезнет полностью.

По словам руководителя научной команды Йиржи Неужила, самым сложным в работе ученых было создание нового препарата из используемого лекарства. Для этого нужно было найти квалифицированного химика, которому понадобился целый год, чтобы синтезировать первое количество препарата. Во время исследования он жил в Австралии.

На данный момент препарат прошел успешное тестирование на мышах. Его передали врачам, которые уже в этом году начнут клинические тесты на своих пациентках. На первой фазе клинического тестирования специалисты будут определять, выделяет ли препарат токсины. Затем начнется вторая фаза тестирования, на которой будут проверять его эффективность.

Если все тесты пройдут хорошо, то через 5-6 лет препарат начнут широко использовать в обычном лечении агрессивного рака груди, которым страдает около 20% пациенток с этой болезнью.

Уже в 2017 году в Чехии начнут использовать другой инновационный способ лечения рака груди – с помощью гормональной терапии.

Источник: Rozhlas.cz