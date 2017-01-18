Проверка пассажиров в пражском аэропорту стала в два раза быстрее

В аэропорту Вацлава Гавела в Праге установили 17 новых турникетов, которые позволяют быстро проверять личность пассажиров, прибывающих из третьих стран в ЕС или отправляющихся за его пределы.

Фото: policie.cz

В аэропорту Вацлава Гавела в Праге установили 17 новых турникетов (девять – в зоне прибытия, восемь – в зоне отправлений). Они должны обеспечить более быстрый и безопасный контроль пассажиров. Проходить через них будут люди, которые вылетают в третьи страны или, наоборот, прибывают в Евросоюз. Установка турникетов обошлась в 61 млн крон.

Система работает так: пассажир подходит к турникету и прикладывает к сканеру свой загранпаспорт (документ для поездок за рубеж); компьютер проверяет его действительность (система способна распознать 2 897 документов из 296 государств мира).

Если все в порядке, турникет открывается, и пассажир может пройти (камеры сканируют его лицо). После этого человек может проходить следующие этапы регистрации на рейс. В случае возникновения проблем пассажиром займется полиция.

По словам президента Полиции ЧР, ранее на рядовую проверку одного пассажира уходило около 30-40 с. Теперь интервал ожидания сократится до 15 с. В будущем подобные турникеты могут появиться в аэропортах Карловых Вар, Брно, Остравы и Пардубице.

Заведующий национальным центром охраны границ сообщил, что подготовка проекта велась несколько лет. В готовом виде система начала работать к концу прошлого года. Ежемесячно она может обслуживать 200 тысяч пассажиров. Заведующий подчеркнул, что среди возможностей системы есть и проверка отпечатков пальцев. По словам главы представительства Чешского Аэрохолдинга, уже видно, что очереди на контроль паспортов службами безопасности исчезли.

Источник: idnes.cz