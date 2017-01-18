Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -10 °C
Проверка пассажиров в пражском аэропорту стала в два раза быстрее

Проверка пассажиров в пражском аэропорту стала в два раза быстрее

artyommm 494 0
В аэропорту Вацлава Гавела в Праге установили 17 новых турникетов, которые позволяют быстро проверять личность пассажиров, прибывающих из третьих стран в ЕС или отправляющихся за его пределы.
Фото: policie.cz
Проверка пассажиров в пражском аэропорту стала в два раза быстрее

В аэропорту Вацлава Гавела в Праге установили 17 новых турникетов (девять – в зоне прибытия, восемь – в зоне отправлений). Они должны обеспечить более быстрый и безопасный контроль пассажиров. Проходить через них будут люди, которые вылетают в третьи страны или, наоборот, прибывают в Евросоюз. Установка турникетов обошлась в 61 млн крон.

Система работает так: пассажир подходит к турникету и прикладывает к сканеру свой загранпаспорт (документ для поездок за рубеж); компьютер проверяет его действительность (система способна распознать 2 897 документов из 296 государств мира). 

Если все в порядке, турникет открывается, и пассажир может пройти (камеры сканируют его лицо). После этого человек может проходить следующие этапы регистрации на рейс. В случае возникновения проблем пассажиром займется полиция.

По словам президента Полиции ЧР, ранее на рядовую проверку одного пассажира уходило около 30-40 с. Теперь интервал ожидания сократится до 15 с. В будущем подобные турникеты могут появиться в аэропортах Карловых Вар, Брно, Остравы и Пардубице.

Заведующий национальным центром охраны границ сообщил, что подготовка проекта велась несколько лет. В готовом виде система начала работать к концу прошлого года. Ежемесячно она может обслуживать 200 тысяч пассажиров. Заведующий подчеркнул, что среди возможностей системы есть и проверка отпечатков пальцев. По словам главы представительства Чешского Аэрохолдинга, уже видно, что очереди на контроль паспортов службами безопасности исчезли.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
аэропорт Прага
Читайте
по теме 
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы
31.12.2016 06:56 Общество
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы
1641 0
Самолеты из Екатеринбурга в Прагу будут летать в два раза чаще
19.12.2016 08:36 Общество
Самолеты из Екатеринбурга в Прагу будут летать в два раза чаще
669 0
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
30.11.2016 12:49 Общество
Еще больше пива в чемодане: «Чешские авиалинии» повысили максимальный вес багажа
2595 0
В аэропорту Праги задержали иностранца с 9 кг героина
24.11.2016 11:31 Общество
В аэропорту Праги задержали иностранца с 9 кг героина
940 0
Последние новости:
18
января
Входные билеты на Каршлтейн и в другие замки Чехии подорожают
18.01.2017 18:14 Культура
Входные билеты на Каршлтейн и в другие замки Чехии подорожают
82 0
Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году
18.01.2017 17:47 Культура
Названы самые посещаемые замки и грады Чехии в 2016 году
215 0
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее
18.01.2017 16:28 Общество
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее
201 0
Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее
18.01.2017 15:22 Политика
Чешские суды получили подкрепление и смогут работать быстрее
134 0
В Чехии открыли новый способ лечения рака груди
18.01.2017 13:17 Общество
В Чехии открыли новый способ лечения рака груди
1013 0
И снова морозы: в Чехии похолодает до -17°C
18.01.2017 12:59 Общество
И снова морозы: в Чехии похолодает до -17°C
397 0
Чешская почта повысила цены на отправление посылок
18.01.2017 12:21 Общество
Чешская почта повысила цены на отправление посылок
289 0
Через 7 лет бесхозная недвижимость в Чехии окончательно перейдет государству
18.01.2017 10:34 Экономика
Через 7 лет бесхозная недвижимость в Чехии окончательно перейдет государству
520 0
В Таиланде арестовали чеха, распространявшего ВИЧ
18.01.2017 09:41 Общество
В Таиланде арестовали чеха, распространявшего ВИЧ
507 0
17
января
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
17.01.2017 19:35 Общество
Последствия Чернобыля в Чехии: каждый второй кабан на Шумаве заражен
1093 0



Мобильная версия