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Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее

Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее

Vlada Marsheva 201 0
Приложение Babysitting.today, которое помогает родителям в Чехии найти няню для ребенка в своем районе, станет серьезнее проверять кандидаток и предложит функцию оплаты.
Фото: shutterstock.com
Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее

Приложение Babysitting.today от чешской студии RED.SYSTEMS помогает родителям найти для своих детей проверенных нянь, авторитет которых подтверждается десятками отзывов. Сервис удобен тем, что через него можно нанимать няню с указанием нужного времени, количества детей и адреса, а затем выбирать из откликнувшихся в своем районе кандидаток лучшую по описанию, уровню образования, отзывам и другим показателям. При этом запрос можно создавать в тот же день, когда нужно оставить детей.

Приложение стало пользоваться в Чехии высокой популярностью. На данный момент Babysitting.today использует около 3400 активных родителей. В месяц через него обрабатывается около 350 запросов, и это число растет.

Разработчики постоянно улучшают сервис, а в этом году приложение ожидают важные изменения. В ближайшие полгода в интерфейсе появится услуга оплаты и возможность установить сферу интересов (детские площадки, кофейни, удаленный мониторинг и др.).

Важнейшей функцией в сервисе останется многоуровневая проверка нянь, которые предлагают свои услуги. С недавнего времени приложение проверяет актуальные выписки из уголовного кодекса и детальнее проверяет личность конкретных участников, чтобы детям была обеспечена максимальная безопасность.

В этом году приложение должно выйти и на зарубежные рынки. На прошлой неделе его уже запустили в столице Словакии Братиславе, а в ближайшие 6 месяцев оно начнет работать и в Берлине.

Источник: www.czechcrunch.cz

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Темы
технологии дети Чехия
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