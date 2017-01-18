Родителям в Чехии упростили жизнь: приложение по поиску нянь стало еще разборчивее

Приложение Babysitting.today, которое помогает родителям в Чехии найти няню для ребенка в своем районе, станет серьезнее проверять кандидаток и предложит функцию оплаты.

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Приложение Babysitting.today от чешской студии RED.SYSTEMS помогает родителям найти для своих детей проверенных нянь, авторитет которых подтверждается десятками отзывов. Сервис удобен тем, что через него можно нанимать няню с указанием нужного времени, количества детей и адреса, а затем выбирать из откликнувшихся в своем районе кандидаток лучшую по описанию, уровню образования, отзывам и другим показателям. При этом запрос можно создавать в тот же день, когда нужно оставить детей.

Приложение стало пользоваться в Чехии высокой популярностью. На данный момент Babysitting.today использует около 3400 активных родителей. В месяц через него обрабатывается около 350 запросов, и это число растет.

Разработчики постоянно улучшают сервис, а в этом году приложение ожидают важные изменения. В ближайшие полгода в интерфейсе появится услуга оплаты и возможность установить сферу интересов (детские площадки, кофейни, удаленный мониторинг и др.).

Важнейшей функцией в сервисе останется многоуровневая проверка нянь, которые предлагают свои услуги. С недавнего времени приложение проверяет актуальные выписки из уголовного кодекса и детальнее проверяет личность конкретных участников, чтобы детям была обеспечена максимальная безопасность.

В этом году приложение должно выйти и на зарубежные рынки. На прошлой неделе его уже запустили в столице Словакии Братиславе, а в ближайшие 6 месяцев оно начнет работать и в Берлине.

Источник: www.czechcrunch.cz