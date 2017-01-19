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Дети в Чехии закидали камнями 5 проезжающих грузовиков

Дети в Чехии закидали камнями 5 проезжающих грузовиков

Vlada Marsheva 350 0
Чешская полиция ищет детей, которые кидали камни в проезжающие по дороге машины и успели повредить 5 грузовиков.
Фото: Policie ČR
Дети в Чехии закидали камнями 5 проезжающих грузовиков

В среду днем дети повредили камнями 5 грузовиков на объездной дороге вокруг Колина в Чехии. Делом уже занимается полиция.

«Мы приняли по горячей линии несколько сообщений о детях, которые со стороны звукоизоляционного ограждения на шоссе I/38 кидали камни в проезжающие машины», – сообщила пресс-секретарь полиции Яна Детска.

Полицейские сразу же прибыли на место, но до их приезда дети успели повредить пять грузовых автомобилей (стекло и другие элементы кузова).

Заметив прибывший патруль, все дети разбежались. Пока у пресс-центра полиции нет информации о том, удалось ли их задержать.

Источник: Novinky.cz

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Темы
полиция дети Автомобили Чехия
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