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В Чехии уже неделю не могут найти пропавшую школьницу

В Чехии уже неделю не могут найти пропавшую школьницу

Vlada Marsheva 266 0
Неделю назад в Чехии пропала 12-летняя девочка. Полиция подключила к поискам все возможные каналы, но пока безрезультатно.
Фото: Самые последние фотографии пропавшей Михаэлы Музикаржовой, Policie ČR
В Чехии уже неделю не могут найти пропавшую школьницу

В среду чешская полиция опубликовала последние фотографии пропавшей 12-летней Михаэлы Патриции Музикаржовой из города Усти-над-Лабем. Девочку, которая бесследно исчезла неделю назад по пути в школу, до сих пор не могут найти. Полицейские просматривают и оценивают в рамках поисков сотни видеозаписей с камер наблюдения.

Полиция уже несколько раз призывала общественность помочь расследованию. По этому делу был создан специальный колл-центр, который получил от людей около 90 сообщений. Также полицейские попросили жителей города предоставить записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе, где проживала пропавшая школьница.

«Криминалисты из специальной команды продолжают интенсивные поиски Михаэлы Музикаржовой. Они просматривают сотни часов видеозаписей, включая записи с частных камер, которые предоставили нам их владельцы», – сообщила пресс-секретарь устецкой полиции Вероника Гишплерова.

Над делом работает около 20 криминалистов. Все желающие помочь расследованию и располагающие информацией, которая может оказаться полезной, звонят на линию 158 и отправляют файлы по электронной почте.

Об исчезновении своей 12-летней дочери Михаэлы ее мать сообщила в среду, 11 января, около 18:45. Полиция сразу же начала поиски. Еще в 5-6 утра девочка была дома. Затем ее мама ушла на работу, а Михаэла пошла в школу одна. Она взяла с собой учебники, но в класс так и не пришла.

На данный момент девочку ищут по всей Шенгенской зоне. Чешские полицейские начали сотрудничество с немецкими коллегами. Полиция также подключила к поискам Национальный координационный механизм в категории «Ребенок в опасности». Система основана на быстрой передаче информации о пропавшем ребенке от полиции к обществу через СМИ.

Михаэла Патриция Музикаржова 155-160 см ростом, худощавая, с волнистыми темными волосами. Она плохо видит вдаль, носит очки с розовой оправой. Вероятно, при выходе из дома на ней была черная шапка с помпоном, темно-коричневое прошитое пальто до колен, леггинсы и сапоги с белой опушкой. За спиной у нее был рюкзак марки Nike.

Источник: Novinky.cz, Policie ČR

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