Главная площадь чешского города впервые превратится в бесплатный каток

Живописный чешский город Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав в районе Прага-восток приглашает всех желающих на каток.

Фото: brandysko.cz

Историческая Масарикова площадь в живописном городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав в районе Прага-восток впервые превратится в большой бесплатный каток для всех желающих. Торжественное открытие катка состоится в субботу, 21 января 2017 года, в 14:00.

Возведение катка проходило в течение нескольких дней. Со среды, 18 января, сотрудники подготавливали лед. Теперь все почти готово для открытия.

Каток будет работать с 21 января до 5 марта 2017 года. В будние дни с 8:00 до 14:00 на катке будут кататься преимущественно школьники, с 14:00 до 20:00 – все желающие. В выходные каток будет работать с 8:00 до 20:00.

Возле катка на площади будут работать киоски с закусками и напитками.

Источник: www.brandysko.cz