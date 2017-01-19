Главная площадь чешского города впервые превратится в бесплатный каток

Историческая Масарикова площадь в живописном городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав в районе Прага-восток впервые превратится в большой бесплатный каток для всех желающих. Торжественное открытие катка состоится в субботу, 21 января 2017 года, в 14:00.
Возведение катка проходило в течение нескольких дней. Со среды, 18 января, сотрудники подготавливали лед. Теперь все почти готово для открытия.
Каток будет работать с 21 января до 5 марта 2017 года. В будние дни с 8:00 до 14:00 на катке будут кататься преимущественно школьники, с 14:00 до 20:00 – все желающие. В выходные каток будет работать с 8:00 до 20:00.
Возле катка на площади будут работать киоски с закусками и напитками.
Источник: www.brandysko.cz