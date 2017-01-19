В Чехии утвердили закон о запрете курения в общественных местах

Сенат утвердил законопроект о запрете курения без изменений. С мая в Чехии будет действовать абсолютный запрет на курение в общественных местах.

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Чешский Сенат принял закон о запрете курения без изменений. Это значит, что с конца мая в Чехии будет действовать абсолютный запрет на курение в ресторанах, театрах и кино.

Кроме того, законопроект введет запрет на курение на платформах вокзалов, использование электронных сигарет в больницах, школах и торговых центрах. Также будет запрещена продажа сигарет в автоматах.

За продажу сигарет вне разрешенных мест и реализацию товара лицам до 18 лет торговцам грозит запрет деятельности на 2 года.

Верхняя палата приняла решение после почти пятичасового марафона аргументов «за» и «против» предложенных мер. В заключительном голосовании законопроект поддержали 45 из присутствующих 68 членов Сената. Закон о защите здоровья от вредного воздействия вызывающих зависимость веществ теперь отправят на подпись президенту Милошу Земану.

Источник: ČTK