Страшное ДТП в Чехии: поезд протаранил легковой автомобиль

Пассажирский поезд наехал на легковой автомобиль и протащил его еще 150 м. Все пассажиры в машине скончались.

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Три пассажира легкового автомобиля погибли на железнодорожном переезде в результате столкновения с поездом. Трагическое ДТП произошло на западе Чехии в поселке Вейпрнице. По информации пожарных, из-за происшествия до полудня проезд ж/д транспорта на участке будет остановлен, поезда из Пльзеня до Домажлице ходить не будут.

Этот участок находится на международном маршруте Прага-Мюнхен. Экспресс-поезда объезжают через населенный пункт Клатовы, из-за чего опоздание прибытия будет составлять один час.

ДТП произошло после 5:30 утра. Легковой автомобиль выехал под пассажирский поезд. Машинисту не удалось моментально остановить локомотив с шестью вагонами. Поезд тянул машину почти 150 м.

Причина столкновения пока выясняется. Ж/д переезд на Тыршовой улице в Вейпрнице не оборудован шлагбаумами, только светофорами. В автомобиле находились двое мужчин и женщина. Никто из них не выжил: двое скончались сразу, третьего пытались реанимировать, но безуспешно.

Источник: ceskatelevize.cz