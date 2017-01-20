Страшное ДТП в Чехии: поезд протаранил легковой автомобиль

Три пассажира легкового автомобиля погибли на железнодорожном переезде в результате столкновения с поездом. Трагическое ДТП произошло на западе Чехии в поселке Вейпрнице. По информации пожарных, из-за происшествия до полудня проезд ж/д транспорта на участке будет остановлен, поезда из Пльзеня до Домажлице ходить не будут.
Этот участок находится на международном маршруте Прага-Мюнхен. Экспресс-поезда объезжают через населенный пункт Клатовы, из-за чего опоздание прибытия будет составлять один час.
ДТП произошло после 5:30 утра. Легковой автомобиль выехал под пассажирский поезд. Машинисту не удалось моментально остановить локомотив с шестью вагонами. Поезд тянул машину почти 150 м.
Причина столкновения пока выясняется. Ж/д переезд на Тыршовой улице в Вейпрнице не оборудован шлагбаумами, только светофорами. В автомобиле находились двое мужчин и женщина. Никто из них не выжил: двое скончались сразу, третьего пытались реанимировать, но безуспешно.
Vlak ve Vejprnicích smetl auto, zahynuli tři lidéhttps://t.co/1DbG3RdCn6 pic.twitter.com/13QBKnHQXy— novinkycz (@novinkycz) 20 января 2017 г.
Источник: ceskatelevize.cz