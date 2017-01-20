Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50d -9 °C
Страшное ДТП в Чехии: поезд протаранил легковой автомобиль

Страшное ДТП в Чехии: поезд протаранил легковой автомобиль

artyommm 326 0
Пассажирский поезд наехал на легковой автомобиль и протащил его еще 150 м. Все пассажиры в машине скончались.
Фото: pixabay.com
Страшное ДТП в Чехии: поезд протаранил легковой автомобиль

Три пассажира легкового автомобиля погибли на железнодорожном переезде в результате столкновения с поездом. Трагическое ДТП произошло на западе Чехии в поселке Вейпрнице. По информации пожарных, из-за происшествия до полудня проезд ж/д транспорта на участке будет остановлен, поезда из Пльзеня до Домажлице ходить не будут. 

Этот участок находится на международном маршруте Прага-Мюнхен. Экспресс-поезда объезжают через населенный пункт Клатовы, из-за чего опоздание прибытия будет составлять один час.

ДТП произошло после 5:30 утра. Легковой автомобиль выехал под пассажирский поезд. Машинисту не удалось моментально остановить локомотив с шестью вагонами. Поезд тянул машину почти 150 м. 

Причина столкновения пока выясняется. Ж/д переезд на Тыршовой улице в Вейпрнице не оборудован шлагбаумами, только светофорами. В автомобиле находились двое мужчин и женщина. Никто из них не выжил: двое скончались сразу, третьего пытались реанимировать, но безуспешно.

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
дтп поезда Чехия
Читайте
по теме 
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
14.01.2017 14:12 Общество
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
1215 0
Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла
12.01.2017 08:13 Общество
Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла
1077 0
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий
23.12.2016 09:15 Общество
Чешские дороги превратились в каток: гололед стал причиной нескольких крупных аварий
1337 0
В Чехии произошло крупнейшее ДТП с участием 17 автомобилей
19.12.2016 10:05 Общество
В Чехии произошло крупнейшее ДТП с участием 17 автомобилей
1544 0
Последние новости:
20
января
Чешские ученые первыми в мире подтвердили причину старческого слабоумия
20.01.2017 12:11 Общество
Чешские ученые первыми в мире подтвердили причину старческого слабоумия
47 0
Тревога: в Чехии объявлена смоговая ситуация
20.01.2017 11:52 Общество
Тревога: в Чехии объявлена смоговая ситуация
104 0
Акция «Ночь отелей» в Праге: горожан приглашают провести вечер в гостинице за 777 крон
20.01.2017 10:19 Общество
Акция «Ночь отелей» в Праге: горожан приглашают провести вечер в гостинице за 777 крон
136 0
Видео: Прагу переделали в Гамбург и снимают кино с Кирой Найтли
20.01.2017 09:59 Культура
Видео: Прагу переделали в Гамбург и снимают кино с Кирой Найтли
336 0
В Праге построят престижный район на месте бывшей пивоварни
20.01.2017 09:02 Экономика
В Праге построят престижный район на месте бывшей пивоварни
362 0
19
января
Мировой IT-гигант выкупил чешский стартап за миллиарды крон
19.01.2017 16:59 Экономика
Мировой IT-гигант выкупил чешский стартап за миллиарды крон
1189 0
В Чехии утвердили закон о запрете курения в общественных местах
19.01.2017 14:29 Общество
В Чехии утвердили закон о запрете курения в общественных местах
1235 0
Главная площадь чешского города впервые превратится в бесплатный каток
19.01.2017 14:07 Общество
Главная площадь чешского города впервые превратится в бесплатный каток
540 0
В Чехии уже неделю не могут найти пропавшую школьницу
19.01.2017 10:56 Общество
В Чехии уже неделю не могут найти пропавшую школьницу
928 0
ЦБ Чехии ужесточит условия ипотек при перегреве рынка
19.01.2017 09:43 Экономика
ЦБ Чехии ужесточит условия ипотек при перегреве рынка
770 0



Мобильная версия