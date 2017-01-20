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Акция «Ночь отелей» в Праге: горожан приглашают провести вечер в гостинице за 777 крон

Акция «Ночь отелей» в Праге: горожан приглашают провести вечер в гостинице за 777 крон

artyommm 136 0
По условиям акции, ночь в двухместном номере с включенным в стоимость завтраком пражанам обойдется всего в 777 крон. Так отельеры хотят отблагодарить терпеливых пражан.
Фото: pixabay.com
Акция «Ночь отелей» в Праге: горожан приглашают провести вечер в гостинице за 777 крон

В номерах чешских отелей хотя бы один вечер будет звучать преимущественно чешский язык, а не иностранная речь. Отельеры решили отблагодарить терпеливых пражан, которым приходится мириться с неудобствами из-за рекордного наплыва туристов в чешскую столицу. В качестве благодарности гостиницы предлагают акцию «Ночь отелей», которая пройдет 27-28 января. Подробнее о ней написано здесь

Одним из главных подарков станет символическая цена на одну ночь в отеле: всего 777 крон за номер для двоих с включенным завтраком и всеми налогами. Кроме этого, пражан ожидает интересная сопроводительная программа в каждой гостинице, шеф-повары подготовят специальное меню. Гостей по их желанию также познакомят с «закулисьем» отелей.

Кроме гостиниц, к акции присоединились Администрация Пражского града, которая предлагает скидку 50% на экскурсию по маршруту B, а также агентство Prague City Tourism, которое также продаст билет на Староместкую ратушу за полцены. 

Источник: metro.cz

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