Тревога: в Чехии объявлена смоговая ситуация

В Праге и большинстве регионов Чехии объявили смоговую ситуацию: водителей просят не выезжать на автомобилях без необходимости.

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В большинстве регионов Чехии, включая Прагу, в четверг и пятницу, 20 января 2017 года, объявили смоговую ситуацию. Причина – высокая концентрация пылевых частиц в воздухе. Об этом сообщило Чешское гидрометеорологическое управление.

Больным и пожилым людям, а также детям рекомендуют при передвижении по улице избегать физических нагрузок, а водителей просят не выезжать на автомобилях без необходимости. Детей в садах не рекомендуют выводить на длительную прогулку. Пользоваться городским общественным транспортом водителей попросила и пражская мэрия, так как эмиссионные выбросы автомобилей значительно повышают концентрацию загрязнений в воздухе.

Еще в четверг метеорологи объявили смоговую ситуацию в Устецком, Краловоградецком, Пардубицком, Оломоуцком и Среднечешском краях, частично – в Моравскосилезском крае и в Праге. Сегодня утром к ним присоединились Пльзеньский и Злинский край, оставшаяся территория Моравскосилезского края и Брно.

В Тршинецкой области начали так называемое регулирование, когда некоторые предприятия должны ограничить производство. Возможно, регулирование начнут и в других областях, включая Прагу.

Предупреждение метеорологов будет действовать вплоть до отмены.

Смоговую ситуацию объявляют, когда 12-часовая норма концентрации летучих частиц PM10 в воздухе превышает 100 мкг на м3, и в течение последующих 24 часов не предполагается снижение этой границы. В пятницу около 8:30 утра средняя концентрация PM10 за 24 часа на большинстве метеорологических станций колебалась на уровне 100 мкг.

Источник: ČTK