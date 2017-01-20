Чешские ученые первыми в мире подтвердили причину старческого слабоумия

Команда чешского ученого Омара Шерого первой в мире описала взаимосвязь между геном CD36 и болезнью Альцгеймера. Теория взаимосвязи холестерина и старческого слабоумия окончательно подтвердилась.

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Впервые в мире команда ученых (руководитель – Омар Шеры) описала взаимосвязь между геном CD36 и болезнью Альцгеймера. Статью об этом важном научном открытии уже через несколько дней опубликуют во французском журнале Biochimie.

Узнать, что человека может ожидать болезнь Альцгеймера, можно заранее – за 10-12 лет до момента ее диагноза. Патология в мозге появляется намного раньше, чем врачи констатируют болезнь, но обнаружить и остановить ее развитие обычными доступными способами невозможно.

Чешские ученые подтвердили теорию, что холестерин влияет на появление болезни Альцгеймера. В лабораторных условиях исследовались разные гены, которые могли повышать риск развития этого недуга. Чешские ученые хотят определить возможности диагностирования риска болезни Альцгеймера, и для этого они исследуют большое количество генов на предмет их связи с недугом.

Исследователи изучают гены двух групп – страдающих болезнью Альцгеймера и здоровых людей одного возраста, а затем сравнивают их. Ученые считают, что на основании повышенного генетического риска болезни людям могут рекомендовать изменить образ жизни: больше двигаться, увеличить мозговую деятельность, например, с помощью игр, контролировать давление, уровень холестерина и употреблять необходимые добавки к пище.

Источник: aktualne.cz