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Чехи создали приложение, определяющее качество сна по дыханию

Чехи создали приложение, определяющее качество сна по дыханию

artyommm 297 0
Приложение Sleep as Android от чешских разработчиков получило новую систему, которая определяет качество сна с помощью отражения звуковых колебаний.
Фото: pixabay.com
Чехи создали приложение, определяющее качество сна по дыханию

Команда чешских разработчиков Urbandroid tým Петра Налевки сумела создать из обычных смартфонов беспроводные датчики для мониторинга качества сна. Приложение Sleep as Android позволяет следить, насколько хорошо спит человек, без необходимости класть устройство под подушку. Вместо вибраций, телефон улавливает колебания звуковых волн – по такому же принципу, как гидролокаторы в подводных лодках.

Новая система работает на уровне ультразвука. Она способна улавливать движения во время сна на расстоянии до 1 м, и этого вполне достаточно, чтобы положить телефон на прикроватный столик и лечь спать. На расстоянии не менее 50 см приложение способно следить за дыханием и фиксировать храп.

Новая версия с улучшенным датчиком работает так же надежно, как классическая система, которая использует датчики движения в телефонах или умных часах. При этом появилась возможность безопасно заряжать телефон, так как класть устройство подключенным к розетке запрещено: это может привести к возгоранию или повреждению батареи.

Источник: ihned.cz

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