За кражу ящика с пустой пивной тарой чеху грозит три года тюрьмы

27-летний чех залез на балкон чужой квартиры за ящиком с пивными бутылками, рассчитывая на пиво. Но он не подумал о соседях, которые позвонили в полицию.

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За кражу почти пустого ящика для пивных бутылок мужчине из Градец-Кралове грозит тюрьма. Когда вора поймали, он признал свою вину и вернул коробку. И хотя ущерб, который он нанес, составляет всего 155 крон, ему теперь придется сесть за решетку на срок до трех лет. Такая жесткая мера наказания объясняется тем, что чех уже был судим за подобное преступление три года назад.

Полиция Градец-Кралове предъявила 27-летнему мужчине обвинение в воровстве и посягательстве на неприкосновенность чужого жилища. В конце прошлого года вместе он залез на балкон панельного дома в городской части Поухов в Градец-Кралове. Чех полез туда за ящиком, ожидая, что в нем он найдет много пива, но, к его разочарованию, там находилось только две полных бутылки и семь пустых.

Несмотря на это, он сбросил ящик вниз и унес его с собой. Это увидел сосед, который позвонил в полицию и владельцу квартиры. Он также сообщил, в каком направлении ушел преступник. Полицейские и потерпевший настигли вора недалеко от магазина, где тот собирался сдать бутылки и получить деньги.

Мужчина сознался в краже и вернул ящик, после чего его отвезли в участок. Там выяснилось, что чех вышел на свободу 9 месяцев назад после того, как отбыл наказание за кражу.

Источник: idnes.cz