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Рейтинг паспортов мира: чешское гражданство – хорошо, а немецкое – лучше

Рейтинг паспортов мира: чешское гражданство – хорошо, а немецкое – лучше

artyommm 531 0
Опубликованы результаты ежегодного рейтинга паспортов 199 стран мира с учетом возможности их обладателей свободно путешествовать по миру (без виз).
Фото: pixabay.com
Рейтинг паспортов мира: чешское гражданство – хорошо, а немецкое – лучше

Чехия вошла в ТОП-30 стран, с паспортами которых легче всего путешествовать по миру. Граждане этих государств не нуждаются в визе для посещения большинства стран или могут получить разрешение на въезд на месте. Чешский паспорт позволяет свободно посетить 152 страны. Первое место в рейтинге занял немецкий паспорт.

Рейтинг ежегодно публикует сайт www.passportindex.org. Изменения в нем зависят от новых договоров о поездках в разные страны без виз. В целом составители списка оценили паспорта 199 стран мира. Чехия заняла 26-е место, опередив Исландию, Венгрию, Мальту и Польшу. 

На первых местах оказались Германия, Швеция, Сингапур, Дания и Финляндия. Такое высокое положение азиатского острова Сингапур может показаться удивительным, но это результат продолжительной политической и экономической стабильности этого довольно богатого государства.

Интереснее всего сравнивать различия между паспортами крупных мировых держав. Если с британским и американским паспортом можно посетить без визы 156 государств, то с российским – только 103, а с китайским – и вовсе 57. 

В конце списка находятся государства, в которых царят разруха и анархия. Последнее место занимает Афганистан, с паспортом которого можно попасть без визы только в 23 страны. Замыкают рейтинг Сомали, Сирия, Ирак и Пакистан. Именно из этих стран чаще всего происходят беженцы, которые мигрируют в Европу.

Рейтинг паспортов стран мира (в скобках указано количество стран, которые можно посетить без визы, будучи гражданином данного государства)

1. Германия (158)
2. Швеция (157)
3. Сингапур (157)
4. Дания (156)
5. Финляндия (156)
6. Франция (156)
7. Испания (156)
8. Швейцария (156)
9. Норвегия (156)
10. Великобритания (156)
11. США (156)
12. Италия (155)
13. Нидерланды (155)
14. Бельгия (155)
15. Австрия (155)
16. Люксембург (155)
17. Португалия (155)
18. Япония (155)
19. Малайзия (155)
20. Ирландия (154)
21. Канада (154)
22. Новая Зеландия (154)
23. Греция (153)
24. Южная Корея (153)
25. Австралия (153)
26. Чехия (152)
27. Исландия (152)
28. Венгрия (151)
29. Мальта (150)
30. Польша (150)

Источник: reflex.cz 

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