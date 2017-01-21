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В полицию сообщили о «гранате» под мостом Йирасека в центре Праги

В полицию сообщили о «гранате» под мостом Йирасека в центре Праги

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Мост Йирасека был закрыт до 12:30. Было остановлено движение автомобилей и общественного транспорта. С набережной эвакуировали людей.
Фото: www.instagram.com/earl.9rey, Tomas Vojtisek
В полицию сообщили о «гранате» под мостом Йирасека в центре Праги

Около 11:35 в пражскую полицию поступило сообщение о том, что под мостом Йирасека (Jiráskův most) находится подозрительный предмет, напоминающий невзорвавшуюся гранату. Полиция перекрыла мост и прилегающую часть набережной. Позже пиротехник выяснил, что речь идет об огнетушителе.

Длина предмета, который обнаружили под мостом в центре Праги, составляла 15 см. Пиротехник быстро определил, что это не взрывчатка. Около 12:30 мост снова открыли. Около получаса между площадями Йирасека и Арбеса не ездил автобус №176. Общественный транспорт объезжал перекрытый участок через мост Палацкого.

Источник: idnes.cz

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мост бомба полиция Прага
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