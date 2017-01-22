В Чехии могут вернуть обязательный призыв в армию

Об этом уже говорят некоторые чешские политики. Министр обороны не отрицает, что эта тема может быть вынесена на обсуждение.

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Молодые люди в Чехии будут оканчивать среднюю школу и на 3-5 месяцев уходить в армию. Чешские политики всерьез заговорили о возобновлении обязательного призыва на воинскую службу. Кто будет избегать службы без причины, сядет в тюрьму. С таким предложением выступает сенатор и гетман Злинского края Йиржи Чунек. Он уже обсудил эту тему с министром обороны Мартином Стропницким, и тот предложил вынести ее на обсуждение.

«Такая тема, определенно, есть, и с господином Чунеком мы ее уже раньше обсуждали. Вместе с тем, она представляет собой большой и достаточно сложный шаг, с которым связано много аспектов, и их нужно будет детально разобрать. В том числе и внутри общества», – заявил министр обороны Чехии.

Обязательный воинский призыв в Чехии отменен с 2004 года. Нынешняя армия сформирована полностью из профессионалов.

Источник: tyden.cz