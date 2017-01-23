В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»

Активные чешские пенсионерки проводят время в университетах третьего возраста и помогают семьям заботиться о детях за символическую плату.

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Современные чешские пенсионерки ходят в университеты третьего возраста, а по вечерам подрабатывают как «приемные» бабушки. Около 170 бабушек помогают семьям заботиться о детях в рамках службы Trojlístek в Брно.

Брненский сервис, который объединяет семьи с приемными бабушками, работает уже 5 лет от Центра семьи и социальной заботы. За символическую плату пенсионерки помогают родителям смотреть за детьми. Это хороший выход для тех семей, в которых нет биологических бабушек или они живут слишком далеко. Для пенсионерок это возможность со смыслом использовать свое время.

Сервис Trojlístek принимает только женщин, мужчины в нем участвовать не могут. Причиной стал плохой опыт с мужчинами в Австрии, где работает прототип брненской службы под названием Oma Dienst.

Сотрудники службы связывают ориентацию на женщин и со стереотипами, согласно которым женщины больше мужчин ассоциируются с чувством безопасности и заботы о маленьком ребенке. Еще один аспект заключается в том, что пожилые женщины обычно проявляют больше активности, чаще посещают университеты третьего возраста.

Источник: Rozhlas.cz