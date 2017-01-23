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С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы

С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы

artyommm 837 0
Небоскреб V Tower на 130 квартир в пражском районе Панкрац будет достроен осенью нынешнего года и станет третьим по высоте зданием в Чехии.
Фото: vtower.cz
С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы

Строительство роскошного небоскреба V Tower в пражском районе Панкрац (104 м в высоту) уже подобралось к вершине. Строителям остается еще 6 недель, чтобы завершить стеклянный фасад, а потом еще полгода – на внутреннюю отделку. С верхних этажей здания будет открываться панорама, уходящая на 100 км вдаль: увидеть можно будет даже верхушки Крконоше и Крушных гор.

«Пока строительство продвигается с небольшим опережением плана. Строительные работы должны завершиться к сентябре-ноябре нынешнего года», – говорит Мартин Ярош, директор компании PSJ Invest, которая занимается возведением пражского небоскреба.

Здание, в котором будут находиться исключительно квартиры, станет уникальным не только для Чехии, но и для всего мира. Инвестор пока не сообщает, сколько будет стоить жилплощадь в самом роскошном пентхаусе на последнем этаже небоскреба. Маклеры, пытаясь предсказать стоимость, говорят о сотне миллионов крон. 

В отличие от других подобных проектов, клиентов за рубежом искать не понадобится: в небоскребе V Tower купить недвижимость хотят в основном богатые чехи. Иностранцы объектом тоже интересуются, но это частные инвесторы из разных стран.

«Продажи продвигаются определенно лучше, чем мы могли предположить. Если этот тренд будет продолжаться, то к моменту приемки здания абсолютное большинство квартир будет распродано», – говорит Ярош. В доме общей стоимостью 3 млрд крон будет находиться 130 квартир. Площадь будет начинаться от 50 м до пентхаусов на верхних этажах небоскреба. 

Пражский Манхэттен, как сейчас называют панкрацкую равнину, где стоит четыре высотки (три из них – выше 100 м), пока еще не достроен. Планируется, что здесь еще появится новый небоскреб (предполагается, что его высота составит 120 м) – на месте нынешнего отеля Panorama высотой 79 м, который был возведен в 1983 г.

В Праге долгое время велись споры о строительстве высотных зданий. С одной стороны, небоскребы свидетельствуют о престиже и развитии города, с другой – могут нарушать существующую архитектурную панораму. Так, например, строительство небоскреба V Tower должны были одобрить комиссары ЮНЕСКО, так как небоскреб находится всего в 5 км от Пражского града. 

Самые высокие здания в Чехии (название, город, кол-во этажей/высота в метрах)

1.  AZ Tower, Brno, 30/111
2. City Tower, Praha, 27/109
3. - 4. V Tower, Praha, 30/104
3. - 4. City Empiria, Praha, 27/104
5. SHD Komes, Most, 23/96
6. Rezidence Eliška, Praha, 25/94
7. Hot. International, Praha, 16/88
8. Spielberk Tower, Brno, 21/85
9. Telefónica, Praha, 18/85
10. Corinthia Hotel, Praha, 24/84
11. Hotel Kupa, Praha, 23/80
12. Lighthouse Vltava, Praha, 18/80
13. Hotel Panorama, Praha, 24/79
14. Krajský úřad, Liberec, 21/78
15. Baťův mrakodrap, Zlín, 16/77

Источник: idnes.cz

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Темы
недвижимость Прага строительство
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