В Чехии погибла 11-летняя лыжница

11-летняя девочка во время катания на лыжах получила смертельные травмы.

11-летняя девочка в прошедшую субботу получила тяжелые травмы во время катания на лыжах в Долни-Мораве. В ночь с субботы на воскресенье она скончалась в градецкой больнице. Об этом сообщил в понедельник сотрудник больницы Зденек Тушл.

«Девочку реанимировали еще на месте. Она получила многочисленные, очень тяжелые травмы, не совместимые с жизнью», – прокомментировал Тушл.

Ребенок на большой скорости съехал с трассы в лес, где врезался в дерево. В результате столкновения девочка получила травмы головы, конечностей и корпуса.

Прямо на съезде врачи скорой помощи успешно реанимировали пострадавшую, затем ее на вертолете транспортировали в травматический центр градецкой больницы. Стабилизировать состояние ребенка не было возможным.

За год на горнолыжных курортах Чехии погибает около 20 человек.

Источники: Novinky.cz