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Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина

Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина

Vladislava M 298 0
Почти 4 млн таблеток с высоким содержанием псевдоэфедрина ежегодно попадает из Польши в Чехию.
Фото: pixabay.com
Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина

Из Польши в Чехию попадает большое количество лекарств с высоким содержанием всевдоэфедрина. Именно из этих препаратов производят наркотик первитин.

В Чехии лекарства с псевдоэфидрином тяжело доступны. Их продают только по рецептам, продажи регулирует государство. Информация о продаже препаратов мгновенно поступает в Государственное управление по контролю лекарств в электронной форме. В Польше такого учета нет.

Хотя Польша ограничивает продажу таких препаратов, как, например, Cirrus, журналист портала Český Rozhlas Вит Поганка со скрытым микрофоном убедился, что купить большое количество подобного лекарства в Варшаве  – не проблема.

Он приобрел в одной аптеке несколько упаковок лекарства, хотя разрешено продавать только одну. За час Поганка обошел 6 аптек и купил 30 таблеток. Из нескольких сотен таблеток можно произвести первитин стоимостью в десятки тысяч крон.

Пока Польша не введет аналогичный контроль, как в Чехии, контрабанду лекарств будет сложно остановить. По оценкам полиции, каждый год из Польши в Чехии переправляют примерно 4 млн таблеток с высоким содержанием псевдоэфедрина.

Источник: Rozhlas.cz

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Темы
наркотики лекарства контрабанда Чехия
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