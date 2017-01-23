Со вторника проезд в общественном транспорте Праги могут сделать бесплатным

Мэрия Праги рассматривает возможность временной отмены платы за проезд в связи со смоговой ситуацией.

В Пльзенском крае метеорологи объявили о регулировании, что означает ограничение работы некоторых промышленных предприятий. Подобная ситуация сложилась на прошлой неделе в Оломоуцком и Среднечешском краях, включая Прагу.

Мэрия столицы готовится выступить с предложением отменить оплату проезда в общественном транспорте из-за смога. Решение будет принято завтра, 24 января. Смог по-прежнему остается и в других регионах Чехии. В восточной части Моравии, наоборот, метеорологи отменили смогововую ситуацию.

Некоторые чешские города уже пытаются остановить загрязнение воздуха с помощью отмены платы за проезд в общественном транспорте. С прошлой недели не нужно покупать билеты пассажирам в Пршерове.

Петр Долинек, заместитель мэра по транспорту, рассказал о возможной отмене оплаты проезда в Праге: «Это могла бы быть мотивация для некоторых водителей оставить автомобиль и использовать общественный транспорт. Я призвал Транспортное предприятие подготовиться к необходимости подкрепления. С Чешскими дорогами также были проведены переговоры, чтобы в случае бесплатного проезда они тоже присоединились».

Заместитель мэра также заявил, что ожидает подобного решения и от Среднечешского края на пригородных маршрутах. Ожидается, что смоговая ситуация в Праге может продержаться до конца текущей недели. Метеорологи говорят, что не исключено кратковременное уменьшение концентрации загрязнений в воздухе, но потом ожидается их увеличение.

Если проезд в общественном транспорте Праги сделают бесплатным, это никак не отразится на возможности пользоваться личными автомобилями.

Источник: ceskatelevize.cz