Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -5 °C
В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год

В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год

artyommm 280 0
Если информация детективов подтвердится, то получится, что молодой человек крал в среднем по 4 велосипеда в день.
Фото: pixabay.com
В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год

25-летний житель Праги подозревается в краже 1600 велосипедов за год. Полиции известно почти о 40 случаях, когда вор проникал в подвалы и общие помещения жилых домов в районах Праги 1, 2, 8 и 9 в период с февраля по август прошлого года. В первую очередь его интересовали велосипеды, которые он потом продавал. За совершенные преступления молодому человеку теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

Арестованного обвиняют пока только в краже 40 велосипедов и вторжении на частную территорию. Причиненный им ущерб оценивается в полмиллиона крон. Сейчас проверяется возможная причастность вора к другим кражам, поэтому сумма может увеличиться. 

Вора поймали благодаря сравнению следов, оставленных на местах преступлений, ДНК и отпечаткам пальцев. Подозреваемый сознался в совершенных кражах. В ходе расследования детективы получили информацию, что мужчина может быть связан с исчезновением 1 600 велосипедов в течение года. Сейчас полиция проводит расследование. Молодой человек уже был ранее судим (в целом – 7 раз), а в последний раз его посадили.

Источник: aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
велосипеды полиция Прага
Читайте
по теме 
Чешскую компанию оштрафовали на 5 тысяч крон за поиск вора велосипедов через Facebook
14.09.2016 17:05 Общество
Чешскую компанию оштрафовали на 5 тысяч крон за поиск вора велосипедов через Facebook
845 0
Чешский Сенат будет решать, можно ли велосипедистам выпивать немного алкоголя
25.08.2016 11:35 Общество
Чешский Сенат будет решать, можно ли велосипедистам выпивать немного алкоголя
613 0
В Чехии выбрали самый удобный город для велосипедистов
14.07.2016 09:03 Общество
В Чехии выбрали самый удобный город для велосипедистов
945 0
В Чехии в прошлом году погибло больше велосипедистов, чем годом ранее
05.07.2016 15:29 Общество
В Чехии в прошлом году погибло больше велосипедистов, чем годом ранее
897 0
Последние новости:
23
января
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
23.01.2017 19:40 Культура
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
318 0
В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан
23.01.2017 18:55 Культура
В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан
381 0
Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге
23.01.2017 16:05 Общество
Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге
1184 0
Со вторника проезд в общественном транспорте Праги могут сделать бесплатным
23.01.2017 14:51 Общество
Со вторника проезд в общественном транспорте Праги могут сделать бесплатным
3352 0
Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина
23.01.2017 11:53 Общество
Из Польши в Чехию идет контрабанда лекарств для производства первитина
298 0
В Чехии погибла 11-летняя лыжница
23.01.2017 11:24 Общество
В Чехии погибла 11-летняя лыжница
1018 0
С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы
23.01.2017 09:48 Общество
С нового небоскреба в Праге будут видны Крконоше и Крушные горы
837 0
Политконсультант Бабиша будет работать на Барака Обаму
23.01.2017 08:48 Политика
Политконсультант Бабиша будет работать на Барака Обаму
264 0
В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»
23.01.2017 07:54 Общество
В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»
1182 0
22
января
В Чехии могут вернуть обязательный призыв в армию
22.01.2017 08:27 Общество
В Чехии могут вернуть обязательный призыв в армию
1362 0



Мобильная версия