В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год

Если информация детективов подтвердится, то получится, что молодой человек крал в среднем по 4 велосипеда в день.

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25-летний житель Праги подозревается в краже 1600 велосипедов за год. Полиции известно почти о 40 случаях, когда вор проникал в подвалы и общие помещения жилых домов в районах Праги 1, 2, 8 и 9 в период с февраля по август прошлого года. В первую очередь его интересовали велосипеды, которые он потом продавал. За совершенные преступления молодому человеку теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

Арестованного обвиняют пока только в краже 40 велосипедов и вторжении на частную территорию. Причиненный им ущерб оценивается в полмиллиона крон. Сейчас проверяется возможная причастность вора к другим кражам, поэтому сумма может увеличиться.

Вора поймали благодаря сравнению следов, оставленных на местах преступлений, ДНК и отпечаткам пальцев. Подозреваемый сознался в совершенных кражах. В ходе расследования детективы получили информацию, что мужчина может быть связан с исчезновением 1 600 велосипедов в течение года. Сейчас полиция проводит расследование. Молодой человек уже был ранее судим (в целом – 7 раз), а в последний раз его посадили.

Источник: aktualne.cz