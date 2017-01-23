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Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге

Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге

artyommm 1184 0
Сколько нужно денег на первый месяц жизни в Праге? Составители рейтинга Relocation Price Index 2017 выяснили, в какие города мира дешевле и дороже всего переезжать.
Фото: pixabay.com
Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге

Столица Чехии вошла в двадцатку городов для переезда иностранцев, в которых самые низкие расходы на проживание в течение месяца. Рейтинг подготовило немецкое агентство Movinga, специализирующееся на переездах. 

Наиболее крупную сумму на месячное проживание необходимо подготовить людям, которые собираются переехать в ангольскую Луанду, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Цюрих, Лондон и Гонконг. В рейтинге Relocation Price Index 2017 фигурируют 75 городов мира. Основанием для сравнения послужили расходы на переезд и первый месяц жизни в новом городе, включая аренду квартиры в центре города, подключение телефона, питание и транспорт. Прага заняла в списке 20-е место.

Среди европейских городов дешевле всего начинать новую жизнь в Бухаресте, Софии, Риге, Будапеште, Варшаве, Афинах и Таллинне. В Варшаве иностранцу понадобится на первый месяц на 145 евро меньше, чем в Праге. Среди городов с самым дешевым транспортом Прага заняла 10-е место. 

По стоимости питания чешская столица оказалась 15-й, а вот по аренде квартиры – на 45-й строчке. В среднем аренда квартиры площадью 35 кв. м в центре Праги обойдется в 470 евро, сообщают составители рейтинга. В Варшаве такую же квартиру можно снять в среднем за 376 евро, в Будапеште – за 316 евро. 

Согласно расчетам в рейтинге, на аренду квартиры в Праге на один месяц потребуется потратить в среднем 469,67 евро, на подключение мобильного телефона – 24 евро, на питание – 296,29 евро, на транспорт – 20,36 евро. Итого новоиспеченному пражанину нужно быть готовым, что на первый месяц в столице Чехии у него должно быть 810,32 евро.

Источник: e15.cz

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Темы
аренда недвижимости Прага иностранцы деньги
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