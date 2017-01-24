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Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню

Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню

Vladislava M 483 0
Цены на обеденное меню в Праге в 2017 году выросли: самые дорогие обеды в Праге 1, самые дешевые – в Праге 7, 9 и 10.
Фото: pixabay.com
Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню

Почти в трети ресторанов Праги в 2017 году подорожало обеденное меню. Причиной этого называют повышение цен на продукты и новые расходы, связанные с переходом на систему электронного учета выручки.

«В последние месяцы прошлого года обеденное меню и напитки подорожали приблизительно в 33% ресторанов Праги», – подтверждает Мартин Вылетал с гастрономического портала Zomato.com.

На данный момент дороже всего пообедать в Праге 1, где главное блюдо в обеденном меню стоит в среднем 129 крон (от 99 до 149 крон), суп – 40-60 крон, блюдо международной кухни – 119-180 крон. За обед из нескольких блюд нужно будет отдать от 270 до 350 крон. Десерт обойдется еще в 50-70 крон.

В остальных районах Праги супы в обеденное меню стоят 30-40 крон, главное блюдо – 89-129 крон, блюдо международной кухни – 109 -169 крон. Самые доступные обеды можно заказать в Праге 7,9 и 10: в этих районах главное блюдо обойдется в среднем 108 крон.

В центре города можно пообедать дешевле, если отправиться в столовую. Цены в некоторых пражских столовых начинаются уже от 55 крон за главное блюдо.

Если сравнивать цены на обеды в Чехии, то самое дорогое обеденное меню предлагают рестораны Праги, а самые доступные обеды можно заказать в Оломоуце.

Какие блюда предлагают рестораны в Праге на обед

Предложение обеденных блюд определяется спросом жителей Праги. Блюда с мясом в обеденном меню пражских ресторанов составляют 80%.

«Среди главных блюд доминирует международная кухня, представленная, прежде всего, стейками, пастой, бургерами и пиццой», – рассказывает Томаш Трейбал из Restu.cz.

По его словам, в предложении супов чаще всего можно найти супы-кремы (лососевые и из цветной капусты), картофельные и гуляшевые супы.

«Набирает популярность тренд, когда в обеденном меню в ресторанах Праги появляется хотя бы одно безглютеновое блюдо», – добавляет Трейбал. Кроме того, все больше ресторанов включает в обеденное меню здоровые и легкие блюда, для тех, кто придерживается правильного питания. Но зимой предложение салатов более ограниченное, чем в теплое время года.

Источник: Metro.cz

 

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