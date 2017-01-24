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Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке

Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке

artyommm 56 0
Сотрудники отделения Чешской почты в городе Трутнов сообщили о подозрительном тикающем предмете в одной из посылок. На место прибыла полиция, три десятка людей эвакуировали.
Фото: shutterstock.com
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке

Много шума в понедельник, 23 января, наделала посылка с тикающими часами в отделении Чешской почты в городе Трутнов. Из-за опасений, что внутри может быть бомба, полиция эвакуировала здание. На почту немедленно прибыли пиротехник и спасатели. Когда посылку открыли, то внутри оказались всего лишь детские часы розового цвета.

Всего пришлось эвакуировать три десятка человек. Территория вокруг здания была оцеплена специальной лентой. В течение часа полицейским удалось привести на почту владелицу отправления, которая в 17:30 открыла коробку. «К счастью, вместо взрывчатки, в ней находились детские тикающие часы розового цвета», – сообщили в полиции.

В пресс-отделе полиции подчеркнули, что, хоть это и была ложная тревога, сотрудники почты в подобных ситуациях всегда должны быть предусмотрительны.

Источник: idnes.cz

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Темы
почта бомба полиция
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