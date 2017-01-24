Чехи предпочли «МакДоналдс» домашним завтракам

За год продажи американской сети ресторанов быстрого питания «МакДоналдс» в Чехии выросли на 200 млн крон: за этим стоят гамбургеры и завтраки.

За прошлый год чехи потратили на гамбургеры и другие продукты в 95 местных ресторанах сети «МакДоналдс» 4,6 млрд крон. За ростом продаж стоят классические гамбургеры и повышение интереса к завтракам.

По словам генерального директора «МакДоналдс» в Чехии и Словакии Томаша Рогача, чехи в целом стали чаще завтракать вне дома, поэтому и в ресторанах «МакДоналдс» завтраки набрали популярность.

Только на приготовление блюд с яйцами, которые входят в предложение завтраков, «МакДоналдс» в Чехии в прошлом году использовал 4,5 млн яиц. Это на треть больше, чем в 2015 году. Кроме того, за 2016 год в ресторанах «МакДоналдс» использовали 2,2 тонны говяжьего мяса на приготовление гамбургеров и 4000 тонн картофеля фри.

«МакДоналдс» в Чехии работает с 1992 года, когда на пражской Водичковой улице открылся первый ресторан. На данный момент в сети трудоустроено больше 5000 человек по всей Чехии.

Источник: e15.cz