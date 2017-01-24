Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13d -6 °C
Чехи предпочли «МакДоналдс» домашним завтракам

Чехи предпочли «МакДоналдс» домашним завтракам

Vladislava M 48 0
За год продажи американской сети ресторанов быстрого питания «МакДоналдс» в Чехии выросли на 200 млн крон: за этим стоят гамбургеры и завтраки.
Чехи предпочли «МакДоналдс» домашним завтракам

За прошлый год чехи потратили на гамбургеры и другие продукты в 95 местных ресторанах сети «МакДоналдс» 4,6 млрд крон. За ростом продаж стоят классические гамбургеры и повышение интереса к завтракам.

По словам генерального директора «МакДоналдс» в Чехии и Словакии Томаша Рогача, чехи в целом стали чаще завтракать вне дома, поэтому и в ресторанах «МакДоналдс» завтраки набрали популярность.

Только на приготовление блюд с яйцами, которые входят в предложение завтраков, «МакДоналдс» в Чехии в прошлом году использовал 4,5 млн яиц. Это на треть больше, чем в 2015 году. Кроме того, за 2016 год в ресторанах «МакДоналдс» использовали 2,2 тонны говяжьего мяса на приготовление гамбургеров и 4000 тонн картофеля фри.

«МакДоналдс» в Чехии работает с 1992 года, когда на пражской Водичковой улице открылся первый ресторан. На данный момент в сети трудоустроено больше 5000 человек по всей Чехии.

Источник: e15.cz

Рассказать всем:
Темы
рестораны еда Чехия
Читайте
по теме 
Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню
24.01.2017 09:22 Общество
Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню
483 0
Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017
21.01.2017 07:50 Культура
Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017
925 0
Что делать в Праге с 14 по 20 января
13.01.2017 16:48 Культура
Что делать в Праге с 14 по 20 января
890 0
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
13.01.2017 14:20 Пресс-релизы
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
2874 0
Последние новости:
24
января
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке
24.01.2017 11:32 Общество
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке
56 0
Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями
24.01.2017 11:12 Экономика
Чешская «Шкода» будет заниматься не только автомобилями
131 0
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
24.01.2017 11:05 Культура
Трэвел-блогеры назвали лучшие районы в Европе, в списке – Прага-Голешовице
330 0
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
24.01.2017 09:30 Экономика
В Чехии приняли первый закон, ограничивающий анонимность биткоина
247 0
Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню
24.01.2017 09:22 Общество
Цены в ресторанах Праги: сколько сейчас стоит обеденное меню
483 0
23
января
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
23.01.2017 19:40 Культура
«Трамсексуал», «прагайзл» и «бабишовна»: чехи коллективно создают новый словарь
703 0
В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан
23.01.2017 18:55 Культура
В Праге придумали, как до ужаса напугать туристов и горожан
877 0
Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге
23.01.2017 16:05 Общество
Немцы посчитали, сколько денег нужно на первый месяц жизни в Праге
1876 0
В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год
23.01.2017 15:40 Общество
В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год
399 0
Со вторника проезд в общественном транспорте Праги могут сделать бесплатным
23.01.2017 14:51 Общество
Со вторника проезд в общественном транспорте Праги могут сделать бесплатным
4711 0



Мобильная версия