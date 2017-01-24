В Праге уменьшился смог: бесплатного транспорта пока не будет

Если качество воздуха снова ухудшится, мэрия Праги готова сделать транспорт бесплатным в любой момент.

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В Праге пока не введут бесплатный проезд на общественном транспорте из-за смога. Причиной стала отмена смоговой ситуации, которую объявили в столице в четверг на прошлой неделе. Об этом решении сообщил заместитель мэра Праги Петр Долинек.

Если качество воздуха в столице снова начнет ухудшаться, городской совет настоит на том, чтобы транспорт в Праге сделали бесплатным. Ограничивать движение автомобилей город не собирается. Действия властей раскритиковала оппозиционная партия ODS, обвинив их в пассивности.

С субботы по понедельник в Праге действовало так называемое регулирование, что означало приостановку производства на четырех предприятиях. Регулирование из-за смога в Праге в последний раз объявляли только в ноябре 1996 года.

«Мы были готовы к тому, чтобы сделать общественный транспорт в Праге бесплатным с сегодняшних 12:00 до 4 утра. Теперь мы получили хорошее сообщение о том, что ситуация улучшилась. Мы готовы в любой момент созвать совет, который бы проголосовал за бесплатный транспорт. Сейчас решение принимает погода, а мы должны на него реагировать», – прокомментировал Долинек.

Если бы в Праге ввели бесплатный транспорт, в день это обошлось бы городу в 4 млн крон. Расходы собирались компенсировать из государственного бюджета. По словам Долинека, сделать транспорт бесплатным в городе всегда могут в течение двух часов.

Городской совет занимался смоговой ситуацией все 5 дней с момента ее объявления.

«Коалиция мэра Крначовой так долго решала, что делать, что смог рассеялся сам», – сказал председатель пражской партии ODS и представитель оппозиции Филип Гумлик.

В 1996 году из-за смога пражская мэрия запретила машинам въезд в центр города. Тогда этот запрет привел к транспортному коллапсу. На соединительных дорогах и развязках создавались многокилометровые пробки. С опозданиями ходил и общественный транспорт.

В прошлую пятницу из-за смога сделали бесплатным проезд на автобусах в Пршерове. Аналогичное решение готов принять мэр Пльзеня и руководство Среднечешского края, которые ожидают подтверждения от Праги.

Источник: ČTK