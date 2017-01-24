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Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год

Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год

artyommm 377 0
2016 год стал первым для Чехии после 1991 года, когда было совершено наименьшее количество убийств.
Фото: Иллюстрация pixabay.com
Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год

В прошлом году в Чехии было совершено почти 218 тысяч преступлений, что на 12% меньше, чем годом ранее. Стало меньше краж, грабежей и преступлений имущественного характера. По наименьшему количеству убийств и вовсе установлен рекорд за последние 25 лет. Полиция раскрыла более половины преступлений – всего 116 тысяч случаев.

Уровень преступности в Чехии падает уже третий год подряд. В прошлом году преступлений было совершено меньше абсолютно во всех краях республики, а также в столице. В президиуме полиции считают, что это может быть связано с чувством удовлетворенности населения, улучшением экономической ситуации и хорошей работой полицейских.

Ущерб от преступлений в прошлом году оценили в 24,7 млрд крон. Вместе с тем, у преступников полиция конфисковала имущество на сумму 9,9 млрд крон, и это больше всего в истории. 

Чаще всего чешская полиция сталкивается с преступлениями имущественного характера. В прошлом году их было совершено почти 118 тысяч. По сравнению с позапрошлым годом все-таки можно говорить о сокращении их количества на 21 тысячу случаев.

Что касается экономических преступлений, то в прошлом году их было совершено более 28 тысяч. Количество насильственных преступлений превысило 14 тысяч. Но все равно по обеим категория наблюдается тенденция к снижению, если сравнивать с 2015 годом.

В 2016 году чешская полиция расследовала также 136 убийств, и это наименьший показатель от 1991 года, когда было совершено 107 убийств. Наоборот, самым «кровавым» был 1998 год, когда полиция зарегистрировала 313 случаев насильственной смерти.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
полиция преступность статистика
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