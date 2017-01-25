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СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте

СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте

Vladislava M 1 0
Контролеры в пражском транспорте нередко штрафуют пассажиров с СМС-билетами, придираясь ко времени получения сообщения.
Фото: @jpelcik, Instagram.com
СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте

Возможность оплатить проезд через отправку СМС-сообщений в Праге использует почти 30% пассажиров. Но некоторым из них все равно приходится платить штраф, несмотря на списанные с баланса деньги. Контролеры сверяют время отправки SMS с моментом отъезда трамвая с остановки – и если оно не совпадает, пассажира штрафуют.

«Я сел в трамвай с действующим СМС-билетом, но контролер заявил, что время доставки сообщения не соответствует времени отъезда трамвая с остановки», – жалуется чех по имени Ярослав.

С утверждением контролера он не согласен и уверен, что вошел в трамвай с действующим билетом. Показывать документы контролеру он отказался, так как настаивал на своей правоте. Поэтому Ярославу пришлось отправиться в полицейский участок для предъявления документов. Чех решил добиться справедливости и отправил письмо в управление пражского Транспортного предприятия.

Ярослав получил отрицательный ответ. В письме говорилось, что пассажир может войти в трамвай только с принятым СМС-билетом. На основании некого протокола от ревизора, который пассажир не видел и не подписывал, Транспортное предприятие подтвердило, что Ярослав вошел в трамвай до активации билета.

В результате Ярославу пришлось заплатить штраф, а также дополнительную комиссию в 400 крон за то, что он отказался сотрудничать с ревизором.

Подобные случаи в Праге случаются довольно часто. Пассажиры отправляют сообщение, чтобы получить СМС-билет, и иногда заходят в транспорт, не дожидаясь подтверждения на остановке. Контролер выписывает им штраф, даже если сообщение успело прийти.

«Согласно принятым условиям, установлено, что пассажир может войти в транспорт только с принятым СМС-билетом. Если он не дожидается подтверждения, контролер может его оштрафовать», – сообщила пресс-секретарь Транспортного предприятия Анета Ржегкова.

По ее словам, контролер не может знать, отправил ли пассажир сообщение в ту минуту, когда вошел в транспорт, или в тот момент, когда увидел ревизора.

При этом с 2015 года в некоторых трамваях Праги установили автоматы, через которые можно купить билет по банковской карте. Через них пассажиры, как ни странно, имеют право приобретать билет после входа в транспорт.

Источник: Novinky.cz

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Темы
транспорт Транспортное предприятие Праги штраф
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