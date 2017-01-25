Вдвое дешевле: Leo Express запустит в Чехии бюджетный каршеринг

В ближайшие месяцы компания Leo Express в Чехии откроет собственный сервис краткосрочной аренды автомобилей для тех, кто оставляет машину на парковке у вокзала.

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Компания Leo Express в Чехии хочет специализироваться на комплексной перевозке клиентов от дома до дома. К своим поездам и автобусам компания постепенно присоединяет новые услуги.

С недавнего времени Leo Express завел мини-бус, который подвозит пассажиров к дому с остановки автобусов в Злине и Лугачовице, а также открыл сервис по аренде электросамокатов прямо в автобусах.Летом перевозчик планирует запустить совершенно новую услугу – сервис краткосрочной аренды автомобилей Smilecar.

«Наши клиенты оставляют свои автомобили на парковках у вокзала: мы подумали, что найдутся люди, которые захотят их использовать», – рассказывает сотрудник Leo Express и опытный гонщик Ян Хароуз, управляющий проектом.

Концепт предполагает, что люди смогут зарегистрировать свои автомобили в онлайн-сервисе, похожем на Airbnb. Желающие смогут выбрать подходящую машину и арендовать ее на время. Таким образом, автомобили смогут зарабатывать своим хозяевам деньги вместо того чтобы простаивать на стоянке.

От обычного автопроката или каршеринга Smilecar будет отличаться тем, что владельцы автомобилей предложат собственные машины и укажут время, когда они свободны. Затем они будут договариваться с желающими о передаче ключей: их можно будет оставлять и на кассе Leo Express. После завершения заказа клиент и автовладелец будут оставлять друг о друге отзывы. Стоимость такой аренды будет вдвое меньше, чем в обычном автопрокате.

Условия для участия в сервисе пока подготавливают, но специальная страховка за каждый день проката уже предусмотрена. Она позволит водить автомобиль другим людям и покрыть все риски.

Пока Leo Express привлек к сервису только тех клиентов, которые пользуются услугами компании чаще всего. Первые машины уже зарегистрировали в базе. По словам Хароуза, среди предложенных машин есть Audi Q7 и караван. В ближайшее время автомобилей будет больше. По словам Хароуза, услугу должны запустить еще до лета.

Источник: aktualne.cz