Чехия негодует: дороги в Германии станут платными

Владельцы легковых автомобилей должны будут платить за право проезда по немецким дорогам в течение 10 дней от 2,5 до 25 евро – в зависимости от объема выбросов машины.

Правительство Германии одобрило законопроект о введении платы для легковых автомобилей за проезд по немецким дорогам. Предполагается, что закон вступит в силу с 2018 или 2019 года и будет распространяться на транспортные средства, зарегистрированные в Германии и за рубежом. Но перед этим его должен одобрить Парламент.

Плата за проезд по дорогам на 10 дней, с которой придется считаться и многим чехам, будет зависеть от объема выбросов той или иной машины и составит 2,5-25 евро. За год нужно будет заплатить 130 евро. Министр транспорта Германии не считает, что жители стран-соседок должны получить возможность бесплатно ездить по дорогам в приграничных районах Германии.

Как ранее написало немецкое издание Spiegel, немецкое правительство готово поддержать общеевропейскую систему оплаты проезда по дорогам. Но перед этим Германии необходимо было решить вопрос, касающийся введения платы за пользование дорогами на территории страны для легковых автомобилей.

Несколько лет Германия рассматривала возможность сделать дороги платными для легковых автомобилей, но постоянно сталкивалась с критикой Еврокомиссии. В результате обе стороны договорились на том, что Берлин поможет немецким водителям компенсировать расходы на оплату проезда в зависимости от того, к какому классу экологичности относятся их машины.

Новые планы Германии нравятся далеко не всем. Так как компенсировать оплату проезда по дорогам немецкие власти собираются только немецким водителям, то получится, по мнению критиков, что платить за дорогу будут только иностранцы. Министр транспорта Дан Тёк на прошлой неделе сообщил, что, если будет идти речь о дискриминации иностранцев, Чешская Республика присоединится к числу критиков закона.

Источник: ceskenoviny.cz