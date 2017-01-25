Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -5 °C
Нападение на казино в Праге: преступник взял персонал в заложники

Нападение на казино в Праге: преступник взял персонал в заложники

Vladislava M 359 0
Неизвестный преступник совершил вооруженное нападение на казино в Праге 4.
Фото: pixabay.com
Нападение на казино в Праге: преступник взял персонал в заложники

Сегодня около 11 часов утра неизвестный преступник совершил нападение на казино в Праге 4 (Крч) по улице Штурова. В качестве заложников он взял персонал заведения. В здании во время нападения находилась трехлетняя девочка.

Мать ребенка успела выбежать из казино, а дочь спрятала в туалете. Оттуда девочку освободили сотрудники отряда быстрого реагирования.

Пока о судьбе преступника ничего не известно: остался ли он в здании или ему удалось убежать. На месте работает полиция, привлечен полицейский вертолет.

«В казино совершили как минимум вооруженное ограбление. На месте ограничили движение транспорта по улице Штуровой», – сообщил пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан.

Обновление на 11:53. Полиция все еще не задержала преступника. Сотрудники осматривают казино и дом, в котором оно расположено. Искать преступника помогает специалист с обученной собакой. Над местом преступления летает вертолет с термовидением. Полиция заблокировала окружности и не дает людям приближаться к казино.

Новость дополняется.

 

Рассказать всем:
Темы
полиция казино Прага
Читайте
по теме 
Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год
24.01.2017 15:26 Общество
Чешская полиция обнародовала статистику по преступлениям за 2016 год
570 0
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке
24.01.2017 11:32 Общество
Чешскую почту эвакуировали из-за тикающих часов в посылке
331 0
В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год
23.01.2017 15:40 Общество
В Праге арестовали вора, подозреваемого в краже 1600 велосипедов за год
503 0
В полицию сообщили о «гранате» под мостом Йирасека в центре Праги
21.01.2017 13:31 Общество
В полицию сообщили о «гранате» под мостом Йирасека в центре Праги
954 0
Последние новости:
25
января
Чехию больше не считают страной с совершенной демократией
25.01.2017 15:33 Экономика
Чехию больше не считают страной с совершенной демократией
1 0
Прага заботится об экологии: в столице посадили большой лес
25.01.2017 14:37 Общество
Прага заботится об экологии: в столице посадили большой лес
64 0
Подтверждено Tripadvisor: Прага может гордиться своими отелями
25.01.2017 13:57 Общество
Подтверждено Tripadvisor: Прага может гордиться своими отелями
134 0
Чехия негодует: дороги в Германии станут платными
25.01.2017 11:41 Общество
Чехия негодует: дороги в Германии станут платными
402 0
Среди всех стран ЕС Чехия привлекает беженцев меньше всего
25.01.2017 10:13 Политика
Среди всех стран ЕС Чехия привлекает беженцев меньше всего
514 0
Вдвое дешевле: Leo Express запустит в Чехии бюджетный каршеринг
25.01.2017 10:11 Общество
Вдвое дешевле: Leo Express запустит в Чехии бюджетный каршеринг
364 0
СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте
25.01.2017 09:05 Общество
СМС-билет не спасает от штрафов в пражском транспорте
929 0
Коррупция в Чехии: показатели страны в мировом рейтиге ухудшились
25.01.2017 08:40 Экономика
Коррупция в Чехии: показатели страны в мировом рейтиге ухудшились
363 0
24
января
Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе
24.01.2017 17:45 Экономика
Минфин подсчитал, насколько выгодно Чехии членство в Евросоюзе
824 0
Директор Национального музея в Праге сообщил дату открытия
24.01.2017 16:18 Культура
Директор Национального музея в Праге сообщил дату открытия
669 0



Мобильная версия