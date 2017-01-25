Нападение на казино в Праге: преступник взял персонал в заложники

Неизвестный преступник совершил вооруженное нападение на казино в Праге 4.

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Сегодня около 11 часов утра неизвестный преступник совершил нападение на казино в Праге 4 (Крч) по улице Штурова. В качестве заложников он взял персонал заведения. В здании во время нападения находилась трехлетняя девочка.

Мать ребенка успела выбежать из казино, а дочь спрятала в туалете. Оттуда девочку освободили сотрудники отряда быстрого реагирования.

Пока о судьбе преступника ничего не известно: остался ли он в здании или ему удалось убежать. На месте работает полиция, привлечен полицейский вертолет.

«В казино совершили как минимум вооруженное ограбление. На месте ограничили движение транспорта по улице Штуровой», – сообщил пресс-секретарь пражской полиции Томаш Гулан.

Обновление на 11:53. Полиция все еще не задержала преступника. Сотрудники осматривают казино и дом, в котором оно расположено. Искать преступника помогает специалист с обученной собакой. Над местом преступления летает вертолет с термовидением. Полиция заблокировала окружности и не дает людям приближаться к казино.

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