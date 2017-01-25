Подтверждено Tripadvisor: Прага может гордиться своими отелями

Сразу несколько отелей в Праге были признаны лучшими в мире, по версии пользователей сервиса Tripadvisor.

Фото: BoHo Prague Hotel, www.instagram.com @kate.l.williams

Сервис Tripadvisor опубликовал традиционный ежегодный рейтинг лучших отелей мира Traveler's Choice. В 2017 году абсолютным победителем оказался венгерский Aria Hotel Budapest. В пятерку лучших отелей мира, по версии пользователей Tripadvisor, вошел и пражский BoHo Prague Hotel, о котором туристы пишут, что он «маленький, элегантный, уютный и с хорошим расположением». Гостиница предлагает клиентам 57 номеров, оформленных в современном минималистичном стиле.

Кроме рейтинга в основной категории, были составлены списки и по другим номинациям, в которые также вошли пражские отели. Так, Hotel U Zlaté Studně занял 11-е место среди 25 самых роскошных отелей мира. В прошлом году эта гостиница была признана лучшей в Европе, по версии Tripadvisor, и третьей в категории самых роскошных отелей мира.

Пражский отель Hotel Pod Věží попал в список гостиниц с самым совершенным сервисом, заняв в нем 2-ю строчку. Другой пражский отель, Hotel Residence Agnes, также вошел в эту категорию, расположившись на 4-м месте. Он же замыкает список самых лучших маленьких отелей мира.

Среди лучших отелей, предлагающих только размещение и завтрак, фигурирует еще одна пражская гостиница – Arcadia Residence, занявшая 6-ю строчку.

Источник: tripadvisor.cz