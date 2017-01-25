Прага заботится об экологии: в столице посадили большой лес

Качество воздуха – проблема почти каждого большого города. В Праге одним из путей ее решения видят высадку новых лесов.

Фото: район Běchovice, www.instagram.com, @ondrej_hubatka

Более 50 тысяч деревьев посадили лесники на востоке Праги. Через 30-40 лет пражане смогут гулять в новом лесу между районами Дубеч и Бьеховице. Лес, который будет занимать площадь 6,5 га, уже получил свое название – Роботка.

По всей территории были распределены саженцы дуба, лиственницы, псевдотсуги, липы, ясеня и клена. На посадку ушло почти четыре недели, и лесникам предстоит еще много работы. Первые два года потребуются на уход за саженцами, чтобы не менее 90% из них прижились. Каждый год в течение семи лет здесь будут убирать траву рядом с будущими деревьями, чтобы она не помешала их росту.

Территорию будущего леса пока огородили забором, чтобы защитить его от животных и владельцев собак, на случай если те захотят там выгулять своих питомцев. В администрации района считают, что лес, который появится благодаря сотрудничеству с мэрией, будет очищать воздух не только в Бьеховице, но во всей столице.

В этом году в Праге планируется реализовать еще один крупный проект по озеленению города. Между Бьеховице и Колодее должен появиться лес В Паненках (V Panenkách). Этот проект по своему размаху станет вторым в республике с 1989 года.

Источник: novinky.cz