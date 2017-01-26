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Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус

Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус

artyommm 161 0
Чешская почта официально заявила, что не имеет никакого отношения к СМС-сообщениям с призывом установить приложение Pošta Online и вредоносной ссылкой.
Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус

Владельцы смартфонов на базе Android в Чехии могут сейчас получать СМС от имени Чешской почты с просьбой установить приложение Pošta Online. Пользователи, которые это сделают, занесут в свое мобильное устройство троянского коня. Этот вирус нацелен в первую очередь на взлом интернет-банкинга. Почте известны уже десятки случаев, когда люди пострадали из-за незнания.

Пресс-атташе подчеркивает: «Чешская почта не имеет ничего общего с подобными сообщениями и мошенническими страницами и обращает внимание граждан, чтобы в случае получения СМС с призывом и ссылкой на установку приложения Pošta Online, они не отвечали, а лучше – удалили его. Чешская почта не отправляет клиентам ссылки на установку приложений по СМС».

В прошлом от имени Чешской почты мошенники рассылали электронные письма с сообщением о слежении за посылкой. На самом деле ссылка в таких письмах вела на сайт, через который компьютер заражался вирусом.

Источник: e15.cz

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Чешская почта интернет
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