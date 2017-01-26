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Чехи любят «погорячее»: жителей страны обвинили в излишнем отоплении

Чехи любят «погорячее»: жителей страны обвинили в излишнем отоплении

artyommm 307 0
Средняя температура воздуха в помещениях в Чехии составляет 24 градуса Цельсия. В Западной Европе этот показатель на 4 градуса меньше.
Фото: pixabay.com
Чехи любят «погорячее»: жителей страны обвинили в излишнем отоплении

Средняя температура в чешских квартирах составляет 24 градуса Цельсия. При этом такой микроклимат в помещениях обходится недешево, к тому же он негативно влияет на здоровье и окружающую среду. 

В институте экологии Veronica считают, что в помещениях зданий в Чехии везде воздух прогрет на два градуса больше, чем нужно с точки зрения здравого смысла и хорошего самочувствия. Эксперты рекомендуют понизить комнатную температуру как минимум на два градуса, а лучше – на четыре. 

Проблема излишне перегретого воздуха касается не только жилых помещений, но и офисов, школ, общественных учреждений, магазинов и др. В западно-европейских странах нормой считается температура в помещениях на уровне 20 градусов Цельсия, при этом сами жители нередко понижают ее до 18. 

Проект Spirit, который затронул не только Чехию, но и в другие страны Европы, показал, что снижение температуры в помещении хотя бы на 1 градус Цельсия позволяет сэкономить на отоплении до 6% расходов. При этом больше экономия будет в том случае, если человек уменьшит максимальную температуру, например, с 25 градусов Цельсия до 24, а не с 18 до 17.

Около 500 тысяч домов в Чехии отапливается твердым топливом. В результате образуется замкнутый круг: чем холоднее на улице, тем сильнее чехи отапливают здания; чем больше они используют топлива, тем грязнее становится воздух.

Источник: lidovky.cz

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Темы
экология статистика Чехия
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