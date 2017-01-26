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Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего

Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего

artyommm 151 0
Академия наук и Карлов университет провели социологическое исследование в Чехии, Польше и Великобритании.
Фото: pixabay.com
Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего

Каждый человек хотел бы, чтобы окружающая среда была чистой. Исследователи из Академии наук и Карлова университета решили узнать более чем у 4 тысяч жителей Чешской Республики, Польши и Великобритании, сколько денег они были бы готовы заплатить, чтобы жить в хорошей экологии.

Ученые выбрали именно эти страны, так как они придерживаются разных политических взглядов на вопрос защиты экологии. Великобритания еще несколько лет назад одной из первых в Европе приняла меры на законодательном уровне для сохранения климата. Польша при этом и сейчас не особенно много уделяет внимания этой теме. Чехия находится где-то посередине.

Респондентов попросили ответить для начала, что они знают об изменениях климата. Выяснилось, что у чехов по этой теме больше всего знаний. Но главное было узнать, как люди относятся к мерам по сохранению климата и сколько они готовы заплатить за это из своего кармана. 

Оказалось, что чехи готовы в среднем заплатить за снижение выбросов около 13-17 евро в месяц с домохозяйства. В Великобритании эта сумма колеблется в пределах 44-46 евро, в Польше люди не готовы отдать на благо экологии почти ничего.

Респондентам предложили также выбрать возможные меры, например, ограничение дотаций для загрязняющих предприятий, специальный налог, ужесточение технологических норм или продажу разрешений на выброс загрязнителей. Чехи предпочли бы убрать дотации для «вредных» предприятий и предоставить их, наоборот, для поддержки энергоэффективных. Британцы и поляки выбрали продажу разрешений, а поляки еще и введение технологических стандартов.

Источник: rozhlas.cz

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Темы
Опрос общественного мнения экология
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