Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию

Пользователи сайта Camping.info выбрали лучшие кемпинги Европы. Чехия не вошла даже в сотню.

Фото: pixabay.com

Кемпинг Grubhof Австрии стал победителем интернет-голосования на сайте Camping.info, в котором приняли участие 60 тысяч зарегистрированных пользователей. Самый лучший кемпинг в Европе, по версии туристов, находится между Берхтесгаденскими Альпами и горным массивом Штайнберге.

Всего на сайте представлено 23 тысячи кемпингов из 44 стран Европы. Второе и третье места заняли стоянки в Италии – Camping Village Marina di Venezia у побережья Адриатического моря и Schlosshof, расположенный недалеко от границы с Австрией.

На портале среди прочих представлено и 349 кемпингов из Чехии. Лучшим результат из них показал кемпинг Václav у водохранилища Йесенице. Он, к сожалению, в ТОП-100 все-таки не попал. Награда Camping.Info Award присуждается исключительно на основании пользовательского голосования.

Ранее лучшим кемпингом в Чехии, согласно опросу Kemp roku 2015, был признан комплекс Pecka в районе Йичина. 2015-й год был рекордным для чешских кемпингов, так как тогда их посетило рекордное количество туристов. Результатов нового голосования, в рамках которого путешествующие c палатками туристы выберут новый лучший кемпинг в Чехии, ожидаются в первой половине текущего года.

ТОП-10 кемпингов Европы

1. Camping Grubhof - Австрия

2. Camping Village Marina di Venezia - Италия

3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof - Италия

4. Camping & Freizeitpark LuxOase - Германия

5. Camping Hopfensee - Германия

6. Naturcamping Spitzenort - Германия

7. Camping Seiser Alm - Италия

8. Campingpark Südheide - Германия

9. Caravan Park Sexten - Италия

10. Ferien-Camp Börgerende - Германия

Источник: aktualne.cz