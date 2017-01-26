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Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию

Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию

artyommm 67 0
Пользователи сайта Camping.info выбрали лучшие кемпинги Европы. Чехия не вошла даже в сотню.
Фото: pixabay.com
Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию

Кемпинг Grubhof Австрии стал победителем интернет-голосования на сайте Camping.info, в котором приняли участие 60 тысяч зарегистрированных пользователей. Самый лучший кемпинг в Европе, по версии туристов, находится между Берхтесгаденскими Альпами и горным массивом Штайнберге.

Всего на сайте представлено 23 тысячи кемпингов из 44 стран Европы. Второе и третье места заняли стоянки в Италии – Camping Village Marina di Venezia у побережья Адриатического моря и Schlosshof, расположенный недалеко от границы с Австрией.

На портале среди прочих представлено и 349 кемпингов из Чехии. Лучшим результат из них показал кемпинг Václav у водохранилища Йесенице. Он, к сожалению, в ТОП-100 все-таки не попал. Награда Camping.Info Award присуждается исключительно на основании пользовательского голосования. 

Ранее лучшим кемпингом в Чехии, согласно опросу Kemp roku 2015, был признан комплекс Pecka в районе Йичина. 2015-й год был рекордным для чешских кемпингов, так как тогда их посетило рекордное количество туристов. Результатов нового голосования, в рамках которого путешествующие c палатками туристы выберут новый лучший кемпинг в Чехии, ожидаются в первой половине текущего года.

ТОП-10 кемпингов Европы

1.  Camping Grubhof - Австрия
2.  Camping Village Marina di Venezia - Италия
3.  Genießer- & Komfortcamping Schlosshof - Италия
4.  Camping & Freizeitpark LuxOase - Германия
5.  Camping Hopfensee - Германия
6.  Naturcamping Spitzenort - Германия
7.  Camping Seiser Alm - Италия
8.  Campingpark Südheide - Германия
9.  Caravan Park Sexten - Италия
10. Ferien-Camp Börgerende - Германия

Источник: aktualne.cz

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