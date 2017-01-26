Лучшие кемпинги Европы: Чехии нужно равняться на Австрию, Италию и Германию

Кемпинг Grubhof Австрии стал победителем интернет-голосования на сайте Camping.info, в котором приняли участие 60 тысяч зарегистрированных пользователей. Самый лучший кемпинг в Европе, по версии туристов, находится между Берхтесгаденскими Альпами и горным массивом Штайнберге.
Всего на сайте представлено 23 тысячи кемпингов из 44 стран Европы. Второе и третье места заняли стоянки в Италии – Camping Village Marina di Venezia у побережья Адриатического моря и Schlosshof, расположенный недалеко от границы с Австрией.
На портале среди прочих представлено и 349 кемпингов из Чехии. Лучшим результат из них показал кемпинг Václav у водохранилища Йесенице. Он, к сожалению, в ТОП-100 все-таки не попал. Награда Camping.Info Award присуждается исключительно на основании пользовательского голосования.
Ранее лучшим кемпингом в Чехии, согласно опросу Kemp roku 2015, был признан комплекс Pecka в районе Йичина. 2015-й год был рекордным для чешских кемпингов, так как тогда их посетило рекордное количество туристов. Результатов нового голосования, в рамках которого путешествующие c палатками туристы выберут новый лучший кемпинг в Чехии, ожидаются в первой половине текущего года.
ТОП-10 кемпингов Европы
1. Camping Grubhof - Австрия
2. Camping Village Marina di Venezia - Италия
3. Genießer- & Komfortcamping Schlosshof - Италия
4. Camping & Freizeitpark LuxOase - Германия
5. Camping Hopfensee - Германия
6. Naturcamping Spitzenort - Германия
7. Camping Seiser Alm - Италия
8. Campingpark Südheide - Германия
9. Caravan Park Sexten - Италия
10. Ferien-Camp Börgerende - Германия
Источник: aktualne.cz