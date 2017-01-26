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Иностранцы не рабы: чешским депутатам рассказали о дискриминации на рынке труда

Иностранцы не рабы: чешским депутатам рассказали о дискриминации на рынке труда

artyommm 536 0
Депутаты постоянной комиссии по вопросам семьи, равноправия и национальных меньшинств занялись вопросом дискриминации иностранцев на рынке труда в Чехии.
Фото: shutterstock.com
Иностранцы не рабы: чешским депутатам рассказали о дискриминации на рынке труда

Депутаты из постоянной комиссии по вопросам семьи, равноправия и национальных меньшинств в Чехии рассматривали проблему дискриминации иностранцев на рынке труда в республике. 

«Они находятся во многом в невыгодном положении по сравнению с чешскими гражданами. Если работодатель уволит их, например, в результате какого-либо давления, то у них аннулируется право на пребывание», – рассказала депутатам Магда Фалтова из Содружества по интеграции и миграции.

Этим, по ее словам, пользуются некоторые работодатели, чтобы воздействовать на иностранных сотрудников в некоторых отраслях, чтобы те терпели крайне недостойные условия труда, чрезмерную сверхурочную работу и несоблюдение права на отдых после работы. По принуждению они могут согласиться и на другую сумму оплаты, отличную от причитающейся им.

«Для них (иностранцев – прим.) эта ситуация почти нерешаемая. Если работодатель сообщит в Министерство внутренних дел о расторжении трудового договора, то тем самым он положит конец разрешению на работу инострацев, и те окажутся в ловушке, потому что иначе им придется уехать. Это создает условия для нарушения трудового законодательства. Сами иностранцы боятся сотрудничать с полицией», – говорит Фалтова.

Среди мигрантов, приезжающих в Чехию на работу, большинство составляют мужчины (2/3 от общего числа), но в случае с некоторыми третьими странами приезжает, например, больше женщин. Что касается иностранцев из некоторых третьих стран, например, Беларуси, России, Монголии и Казахстана, то чаще приезжают трудиться в Чехию именно женщины.

Они находят работу, как правило, в сфере обслуживания, в текстильной промышленности, на монтажном производстве, а также в здравоохранении – в качестве домашних сиделок. 

«У нас не хватает организаций, которые могли бы обеспечить подходящую заботу о чешских пенсионерах. Начинает формироваться новый тип наемного труда на дому, когда мигрантки долгое время живут и заботятся о пожилых людях», – говорят в организации.

Проблема при работе иностранок на дому у чехов с точки зрения, например, сиделки заключается в том, что нарушается ее право на отдых: «У нее нет личного пространства, она живет в проходных комнатах и должна быть 24 часа в сутки доступна для членов всей семьи. Именно на таких условиях ее и предлагают агентства».

«Здесь у нас будет много работы», – прокомментировала это доклад глава комиссии по вопросам семьи Радка Максова. Она также добавила, что на следующие заседания парламента будут приглашены представители Инспекции труда и Министерства иностранных дел. Они должны будут обсудить информацию от Содружества по интеграции и миграции и попробуют найти способ, как навести порядок. «Зависимость иностранцев от работодателей должна исчезнуть», – советует Фалтова. 

Сейчас иностранец, который хочет трудиться в Чехии, должен сначала найти работу. Если его уволили не по организационным причинам (например, компания закрылась или переезжает), у него остается не более 60 дней (обычно – меньше), чтобы покинуть территорию Чехии. Искать другую работу здесь он уже не имеет права.

«Он получит ордер на выезд и должен будет покинуть страну. Если иностранец хочет снова приехать, он может подать новое заявление на трудовую карту в консульстве», – говорит Фалтова. По ее мнению, иностранцы должны получить возможность искать работу в течение 90 дней с момента расторжения трудового договора. 

«В Чехии долгое время отсутствует политическая инициатива, которая бы защищала права иностранцев. И в нынешней политической ситуации никто из политиков не хотел бы с ней выступить», – признается представительница неправительственной организации Содружество по интеграции и миграции.

Источник: idnes.cz

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Темы
иностранцы работа дискриминация Парламент ЧР
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