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Чешский ресторан повторно оштрафовали за дискриминацию иммигрантов

Чешский ресторан повторно оштрафовали за дискриминацию иммигрантов

Vladislava M 509 0
Чешская торговая инспекция повторно оштрафовала владельца ресторана в Зноемской области за дискриминацию иммигрантов.
Фото: pixabay.com
Чешский ресторан повторно оштрафовали за дискриминацию иммигрантов

Итальянская пиццерия, принадлежащая чешской компании  Kuchyně-Ševčík, впервые была оштрафована еще в прошлом году за дискриминацию иммигрантов. Тогда ресторан разместил на своем сайте текст «Мы не готовим для мигрантов! СТОП ИСЛАМ!». Чешская торговая инспекция посчитала, что законной причины на публикацию подобных высказываний у ресторана нет.

За дискриминацию иностранцев владельцу пиццерии назначили штраф в размере 30 тысяч крон, против которого он подал апелляцию. Тогда инспекция снизила штраф до 25 тысяч крон.

Через год инспекторы проверили, выполнил ли владелец пиццерии их предписания. Проверка выявила повторные нарушения, поэтому инспекция выписала еще один штраф – на этот раз в 60 тысяч крон.

Изданию Mladá fronta Dnes владелец ресторана Шевчик сообщил, что не изменит свою точку зрения, несмотря на более крупный штраф.

«Я каждую неделю бываю в Италии и вижу, что там происходит. Люди там ужасно запуганы», – сказал он и добавил, что иммигранты часто домогаются до женщин и обкрадывают их.

Источник: ČTK

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Темы
рестораны иностранцы Чехия штраф
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