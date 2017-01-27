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В Праге создали необычную карту чувств

В Праге создали необычную карту чувств

artyommm 184 0
Жителям предложили поделиться своими ощущениями, в каких местах они чувствуют себя в безопасности, где им комфортнее всего отдыхать, где они чаще встречаются с друзьями и т.п.
В Праге создали необычную карту чувств

У одного из районов чешской столицы, Праги 12, появилась необычная карта – карта чувств жителей в разных уголках. Несколько сотен человек поучаствовали в голосовании и рассказали, где они чувствуют себя в безопасности, где отдыхают, а где встречаются с друзьями. Администрация района передала информацию, касающуюся безопасности, в полицию. Вместе они будут думать, как исправлять ситуацию в местах, где жители себя некомфортно чувствуют.

Больше всего люди в Праге 12 опасаются бездомных, наркоманов, алкоголиков и беспорядка, который те создают. Не нравятся жителям района также и девелоперские проекты, нехватка мест на парковках и проезжающие автомобили. Лучше всего люди себя чувствуют на велодорожке. Отдыхать им больше всего нравится у Модржанского оврага.

Первая подобная карта у района была бумажной: людям предложили обозначить цветными булавками места, где они чувствуют себя в безопасности, где отдыхают, где им чего-то не хватает, где, по их мнению, есть что-то интересное и где они встречают больше всего знакомых. Затем эту карту переделали в цифровую, и остальные жители голосовали в интернете.

В ближайшем будущем карту хотят добавить в мобильное приложение Праги 12, релиз которого состоялся на этой неделе. Этот район стал первым в столице, который предложил жителям рассказать о своих ощущениях таким способом. Подобные проекты уже реализовали в Брно, Ржичанах, Воднянах и Моравска-Тршебов.

Источник: denik.cz

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