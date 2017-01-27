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В Праге собираются построить три новых моста через Влтаву

В Праге собираются построить три новых моста через Влтаву

artyommm 166 0
Первым в чешской столице начнут строить Дворецки мост, который объединит районы Подоли и Злихов.
В Праге собираются построить три новых моста через Влтаву

Сейчас в Праге насчитывается 28 мостов через Влтаву. Но все равно в столице есть такие места, с которых невозможно попасть на другой берег, не преодолев при этом много лишних километров. Поэтому в ближайшее время на таких участках должны появиться новые коммуникации. 

Ближе всего к началу строительства подобрался Дворецки мост (Dvorecký most), который соединит Подоли и ул. Nádražní в Злихове. Строить его будут на пустующем месте между Баррандовским мостом и мостом Палацкого. И хотя между ними уже стоит железнодорожный мост, по нему не ходит общественный транспорт. По новому мосту смогут ездить трамваи и автобусы, переходить пешеходы, а вот автомобилистов на него не пустят. Во второй половине этого году будет объявлен конкурс на его архитектурный облик.

Мост нужен и между районами Прага 4 и 5, но строительство коммуникации между Подбабой и Троей – перспектива ближайших 10 лет. Новый мост мог бы улучшить транспортное сообщение между районами. Возникают также идеи объединить Прагу 6 и Прагу 8 с помощью подземного тоннеля или канатной дороги.

Третий мост, который Прага могла бы увидеть уже в ближайшие годы, должен появиться между Голешовице и Карлином. Но в Голешовице опасаются, что мост в этот район мог бы привести к уплотнению дорожного движения. Последний мост в Праге (Тройский мост) был построен в 2014 году.

Источник: denik.cz

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мост Влтава строительство
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