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В Летнянах горит PVA Expo Praha

В Летнянах горит PVA Expo Praha

artyommm 406 0
На место прибыли практически все пожарные отряды Праги. Возгорание произошло после 11:30.
Фото: twitter.com/zzshmp
В Летнянах горит PVA Expo Praha

Выставочный комплекс в пражских Летнянах охвачен огнем, на место прибыли практически все машины столичной пожарной службы. Наиболее вероятной причиной возгорания считается взрыв газового баллона. По информации скорой помощи, он взорвался в палатке с едой, из-за чего были ранены два человека. Об этом сообщает пресс-атташе пожарной службы Праги.

Пожар начался после 11:30. С объекта немедленно вынесли четыре газовых баллона по 10 кг, которые затем охлаждались во избежание нового взрыва. Пожарные с лестницы исследуют ситуацию между залами № 2 и 3 с помощью теплокамеры, чтобы определить потенциальные скрытые возгорания. Была объявлена пожарная тревога третьей степени, что говорит о большом пожаре. Высшей считается только особая степень тревоги. 

Комплекс PVA Expo Praha располагает 105 тысячами кв. м крытых и уличных выставочных площадей. Здесь проходят выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, концерты, конференции, семинары, мастер-классы, конгрессы, корпоративные презентации. На сегодня был запланирован форум, посвященный целиакии.

Источник: ceskenoviny.cz

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пожар пожарники Прага
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