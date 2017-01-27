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В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года

В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года

Vladislava M 253 0
Полиция сообщила данные криминальной статистики в Праге за 2016 год: где и какие совершали преступления в столице.
В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года

Уровень преступности в Праге за прошедший год стал самым низким с 1991 года. Всего полиция расследовала 56 432 преступления: это на 12% меньше, чем в 2015 году. Как и в прошлые годы, полицейские раскрыли четверть всех преступлений, сообщил заместитель директора пражской полиции Иван Смекал.

По словам Смекала, больше всего преступлений за прошлый год произошло в центре Праги. На втором месте по криминалу – Смихов.

«Это районы, где расположено метро, крупный торговый центр, новостройки и офисы», – прокомментировал Смекал.

Самыми безопасными, по статистике, оказались районы на окраинах города.

Что касается разновидностей преступлений, то самыми распространенными традиционно были карманные кражи и грабеж автомобилей. Кражи составили около половины всех прошлогодних преступлений в Праге. Среди них на карманные кражи пришлось 13% от общего уровня криминала и 61% всех карманных краж по всей Чехии.

«В Прагу каждый год ездит около 6 млн туристов, и все они потенциальные жертвы карманных воров», – добавил пресс-секретарь полиции. С 2003 года количество карманных краж на территории Праги не падало ниже 7000 в год. В прошлом году краж зарегистрировали меньше: 7292 по сравнению с 8309.

Смекал подчеркнул, что в Праге редко случаются насильственные уголовные преступления. Они составляют меньше 3% всех правонарушений. Количество убийств за прошлый год было самым низким с 1990 года. Всего за год произошло 20 убийств: на 4 меньше, чем в 2015 году. Нераскрытыми из них остается 3. Снизилось количество убийств при ограблениях. В большинстве случаев причиной убийств был алкоголь, проблемы в отношениях или споры на работе.

Уровень криминала в столице падает с 2002 года: исключением был 2013 год, когда важную роль в росте преступности сыграла амнистия бывшего президента Вацлава Клауса.

Источник: ČTK

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преступность Прага
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